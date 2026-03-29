Sangrul Jeweller Robbery: सांगरुळ सराफ लुटमार प्रकरण उघडकीस; दोन आरोपी अटकेत, ११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

सांगरुळ : येथील सराफ व्यावसायिक तेजाराम पेराजी माळी यांच्यावर वाटेत हल्ला करून दागिने व रोकड लुटणाऱ्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने पर्दाफाश केला आहे. याप्रकरणी प्रवीण माळी व त्याची महिला साथीदार खुशबू जसराज परमार या दोघांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ११ लाख १८ हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..सांगरुळ येथे २१ मार्च २०२६ रोजी रात्री ९:३० वाजताच्या सुमारास तेजाराम माळी आपले 'लक्ष्मी ज्वेलर्स' हे दुकान बंद करून मोटारसायकलवरून घरी जात होते. यावेळी अज्ञात इसमांनी त्यांना वाटेत गाठून बेदम मारहाण केली आणि त्यांच्याकडील ५१ ग्रॅम सोन्याचे, ११९ ग्रॅम चांदीचे दागिने व रोख रक्कम जबरदस्तीने लुटून पोबारा केला होता. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती..घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी तपासाच्या सूचना दिल्या होत्या. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने समांतर तपास सुरू केला असता, हा गुन्हा प्रवीण माळी व खुशबू परमार यांनी संगनमताने केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार २८ मार्च रोजी रंकाळा परिसरातील पतौडी घाट येथे सापळा रचून या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले..मुद्देमाल जप्त...आरोपींकडून लुटलेले ५१ ग्रॅम सोने, ११९ ग्रॅम चांदीचे दागिने आणि गुन्ह्यासाठी वापरलेली एक बुलेट मोटारसायकल व एक अॅक्टिव्हा मोपेड असा एकूण ११ लाख १८ हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास करवीर पोलीस करत आहेत..यांनी केली कारवाई...पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, अप्पर पोलीस अधीक्षक आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुजित क्षिरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, उपनिरीक्षक जालिंदर जाधव, कर्मचारी महेश पाटील, हिंदुराव कैसरे, संजय कुंभार, संतोष बरगे, रोहीत मदनि, वैभव पाटील, प्रदीप पाटील, सागर माने, अमित सर्जे, अरविंद पाटील, संजय पडवळ, संजय हुंबे आणि महिला पोलीस कॉन्स्टेबल प्रज्ञा पाटील यांनी ही यशस्वी कारवाई केली.