Sanjay Kaka Patil : संजय काका पाटील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार, भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता

कार्यकर्त्यांशी चर्चा प्रथम – माजी खासदार संजय पाटील यांनी २७ सप्टेंबरला कार्यकर्त्यांशी संवाद बैठक बोलावूनच आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिका निवडणुकीबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.स्वबळाचा इशारा – ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असले तरी “घड्याळ” चिन्हावर लढणार नसल्याचे संकेत दिले व स्वबळावर किंवा आघाडीतून लढायचे की नाही हे कार्यकर्त्यांच्या मतानुसार ठरवणार असल्याचे स्पष्ट केले.जास्त ताकदीने निवडणूक लढवणार – आतापर्यंतच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त ताकदीने लढण्याची घोषणा; कार्यकर्त्यांना पक्षापेक्षा प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट केले..Zilla Parishad Sangli : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कार्यकर्त्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ. त्यासाठी शनिवारी कार्यकर्त्यांशी संवाद करणार असल्याचे माजी खासदार संजय पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. निवडणूक ताकदीने लढवणार, पण कोणत्या पक्षातून? हे मात्र त्यांनी सांगण्याचे टाळत स्वबळाचे संकेत दिले..जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार संजय पाटील यांनी २७ सप्टेंबर रोजी कार्यकर्त्यांशी संवाद बैठक बोलाविली आहे. याची माहिती माजी खासदार पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. मात्र, घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवणार नसल्याचे संकेत त्यांनी दिले..जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पूर्ण ताकदीने नव्हे, तर मी माझ्या निवडणुका ज्या ताकदीने लढलो त्यापेक्षा जादा ताकदीने मी लढवणार आहे. या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात, त्यामुळे त्यांच्या विचाराने, त्यांचे मत जाणून घेऊन पक्षीय पातळीवर लढायच्या का आघाडी करून लढायच्या, याबाबत निर्णय घेतला जाईल..माझी संपूर्ण राजकीय कारकीर्द ही लढाईत गेली आहे. त्यातील बहुतांशी काळ अपक्ष म्हणून लढलो आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षापेक्षा मला माझे कार्यकर्ते महत्त्वाचे आहेत. आता मी ही लढाई कार्यकर्त्यांसाठी लढणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भेट, चर्चा झाली असली, तरी त्या त्यावेळी कार्यकर्त्यांशी बोलून निर्णय घेतले जातील..Sangli District Bank : सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरती घोटाळ्याची चौकशी होणारच, मंत्री चंद्रकांत पाटील लागले कामाला.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र.१ – संजय पाटील कोणत्या पक्षातून निवडणूक लढणार आहेत?उ. – त्यांनी अजून स्पष्ट केलेले नाही; स्वबळावर किंवा आघाडीतून लढायचे की नाही हे कार्यकर्त्यांच्या मतानुसार ठरेल.प्र.२ – त्यांनी काय नवे संकेत दिले?उ. – “घड्याळ” चिन्हावर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) लढणार नसल्याचे संकेत देत, स्वतःची व कार्यकर्त्यांची ताकद गृहीत धरून निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.प्र.३ – बैठक कधी व कुठे होणार आहे?उ. – २७ सप्टेंबर रोजी कार्यकर्त्यांशी संवाद बैठक होणार आहे.उ. – “घड्याळ” चिन्हावर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) लढणार नसल्याचे संकेत देत, स्वतःची व कार्यकर्त्यांची ताकद गृहीत धरून निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.