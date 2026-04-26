Sanjaykaka Patil Sangli : संजयकाका पाटील पुन्हा भाजपवासीय होणार, चंद्रकांत दादा सुनेत्रा पवारांचे नाव घेत म्हणाले, तासगावचे राजकारण पुन्हा बदलणार

Devendra Fadnavis statement : माजी खासदार संजय पाटील यांचा सध्या भाजपमध्ये राबता वाढला आहे, हे खरं आहे; मात्र त्यांना भाजपमध्ये घेण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार घेतील. तूर्त संजय पाटील यांच्या पक्षप्रवेशाबाबत काहीच चर्चा झालेली नाही, असे स्पष्टीकरण भाजपचे ज्येष्ठ नेते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले..ते म्हणाले, 'संजय पाटील उद्धव ठाकरे सेनेचे नाहीत, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नाहीत, ते अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आहेत. आमच्या सहयोगी पक्षातील ते नेते असल्यामुळे भेटणे, एकमेकांच्या कार्यक्रमाला जाणे येणे होत असते. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे ते नेते आहेत. संजय पाटील भाजपचे नेते होते, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीच्या काही उमेदवारांची अदलाबदल केली होते. त्यात ते तिकडे गेले..तासगावची जागा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची असल्यामुळे त्यांना तेथे मनाविरुद्ध लढावे लागले. लढल्यानंतर ते त्यांचे नेते झाले; मात्र त्यांना तिकडे करमत नाही का, इकडे आणायचे का, याबाबत आता देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवार ठरवतील. विधान परिषदेसाठी संजय पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे का, यावर बोलताना ते म्हणाले, 'ते अजून भाजपमध्येच आलेले नाहीत त्यामुळे शिफारशीचा प्रश्नच येत नाही.'.Sangli politics news : 'जयंतराव, विश्वजित कदमांनी विशाल पाटलांचे काँग्रेसचे 'तिकीट' कापले', पडळकरांच्या गौप्यस्फोटाने सांगलीच्या राजकारणात चर्चांना उधाण.स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक मेमध्ये !सध्या विधान परिषद निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. ती १२ मे रोजी होईल. त्यानंतर विधान परिषदेच्या सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर होऊ शकते, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले. सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा २०२२ मध्ये रिक्त झाली आहे.या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली सांगली व सातारा जिल्ह्यातील नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेची निवडणूक पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे मे महिन्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर होऊ शकते, असा अंदाज पालकमंत्री पाटील व्यक्त केला.