पश्चिम महाराष्ट्र

Satara Minor Girl Case: साताऱ्यात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन निर्घृण खून; ग्रामस्थांचा संशयित आरोपीच्या घरावर हल्ला अन्...

Satara Minor Girl Case: साताऱ्यातील सासपडे गावात १३ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून निर्घृण खून करण्यात आला. पोलिसांनी फक्त ६ तासांत संशयित आरोपी राहुल बबन यादव याला अटक केली. आरोपीला पोलि कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
Yashwant Kshirsagar
तारा जिल्ह्यातील सासपडे गावात एका १३ वर्षी मुलीचा अत्याचार करुन निर्घृण खून करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. पोलिसांनी या खुनाचा अवघ्या सहा तासांत उलगडा करून संशयित आरोपी राहुल बबन यादव यास अटक केली.यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाले अन् आरोपीच्या घरावर हल्ला चढवला.घराची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी जादा कुमक मागवून ग्रामस्थांना रोखले.

Satara
police
crime

