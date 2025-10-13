Satara Minor Girl Case: साताऱ्यात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन निर्घृण खून; ग्रामस्थांचा संशयित आरोपीच्या घरावर हल्ला अन्...

तारा जिल्ह्यातील सासपडे गावात एका १३ वर्षी मुलीचा अत्याचार करुन निर्घृण खून करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. पोलिसांनी या खुनाचा अवघ्या सहा तासांत उलगडा करून संशयित आरोपी राहुल बबन यादव यास अटक केली.यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाले अन् आरोपीच्या घरावर हल्ला चढवला.घराची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी जादा कुमक मागवून ग्रामस्थांना रोखले. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सासपडे गावातील आर्या चव्हाण ( १३ ) ही शाळेतून घरी आली असता,आरोपीने तिचा पाठलाग थेट घरापर्यंत गेला, घरी घुसून तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. याला आर्याने प्रचंड विरोध केला. आरोपीला हिसडा देऊन त्यांच्या तावडीतून ती सुटलीही पण त्याने तिला शेवटच्या खोलीत पुन्हा पकडले आणि झालेला प्रकार कोणाला सांगेल या भीतीने तिचे डोके फरशीवर आपटले आणि वरवंटासदृश दगड डोक्यात घालून गंभीर जखमी केले. यात तिचा मृत्यू झाला. .Human Trafficking : मानवी तस्करी रोखण्यासाठी ‘अर्ज’ची मोहीम, महाराष्ट्रात कार्यशाळा; संघटित गुन्हेगारीला संघटित प्रयत्नातून मुकाबला शक्य.नराधम संशयित राहुल यास कडक शासन व्हावे म्हणून शनिवारी गावात कँडल मार्च काढण्यात आला होता. यानंतर जमाव आक्रमक झाला अन् आरोपीच्या घरावर हल्ला चढवला. त्याच्या घरावरील पत्रे उचकटून टाकण्यात आले. भांडी घराबाहेर फेकून देण्यात आली. पोलिसांची कुमक वेळेत पोहोचली अन् ग्रामस्थांची समजूत काढण्यात आली. दरम्यान आरोपीच्या घराची तोडफोड केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..संशयित नराधम राहुल बबन यादव यास अटक करून न्यायालयापुढे हजर केले असता न्यायालयाने त्याला १८ आॅक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे,तसेच त्याच्यावर बाललैगिंक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कलमांमध्ये वाढ केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.