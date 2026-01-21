Savlaj ZP : सावळज गटात आरक्षणाचा फटका की संधी? इच्छुकांची गर्दी, नेते अडचणीत

तासगाव : सावळज गट आर. आर. आबा पाटील यांचा बालेकिल्ला. यावेळीही आबा-काका गट आमनेसामने येत आहेत. गटाचे आरक्षण अनुसूचित जाती असे आहे. तरी इच्छुकांची मांदियाळी आहेच. या गटांतर्गत सावळज व वायफळे हे गण खुले आहेत..त्यामुळे उमेदवारी मिळवण्यासाठी रस्सीखेच आहे. इच्छुकांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. सावळज गट गेली चाळीस वर्षे आबा गटाचा बालेकिल्ला राहिला. येथूनच आर. आर. पाटील यांनी मंत्रालयापर्यंत धडक मारली..रहिमतपूर,वाठार–किरोली जिल्हा परिषद गटात राजकीय हालचालींना वेग.त्यांच्या निधनानंतर माजी आमदार सुमनताई पाटील, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक सुरेश पाटील यांनी गड राखून ठेवण्यात यश मिळविले. आमदार रोहित पाटील यांच्यासाठी राजकारणात प्रवेशानंतरची जिल्हा परिषदेची पहिली निवडणूक असल्याने सावळजची निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे..सावळज गट राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा बालेकिल्ला असला तरी माजी खासदार संजय पाटील यांचा मोठा गटही सक्रिय आहे. या निवडणुकीसाठी काका गटातूनही चांगली तयारी करण्यात आली आहे..भोसे गटात इच्छुकांची वाढली गर्दी, निवडणूक लक्षवेधक.मात्र २००२ नंतर सावळज गटाचे आरक्षण अनुसूचित जाती असे झाल्याने दोन्ही गटातून इच्छुकांची संख्या वाढली. त्यामुळे नेत्यांची डोकेदुखी वाढवणार आहे. दोन्ही गटातून इच्छुकांना अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र उमेदवारी कोणाला मिळणार हे गुलदस्त्यात आहे..या गटांतर्गत सावळज व वायफळे हे दोन्ही गण खुले आहेत. सावळज गटात आरक्षण असल्याने पंचायत समिती गणासाठी खुल्या गटातील इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. गेल्या निवडणुकीत सावळज गण आबा गटाने मोठ्या फरकाने जिंकला. वायफळे गणात राष्ट्रवादीने जागा जिंकली. पंचायत समिती रंगतदार होणार यात शंका नाही..सावळज गटातील गावेगण-१) सावळज (सावळज, अंजनी, वडगाव, लोकरेवाडी, नागेवाडी); डोंगरसोनी- डोंगरसोनी, वायफळे, जरंडी, दहिवडी, सिद्धेवाडी, यमगरवाडी..आतापर्यंतचे जिल्हा परिषद सदस्य१९६२ रावसाहेब पाटील, १९६७ रावसाहेब पोळ, १९७२ शिवाजीराव पाटील, १९७९ आर. आर. पाटील, १९९२ वसंत सावंत, १९९७ किशोर उनउणे, २००२ प्रवीण झेंडे, २००७ किशोर उनउणे, २०१२ कल्पना सावंत, २०१७ चंद्रकांत पाटील, २०१९ सागर पाटील..सावळज गटलोकसंख्या : ३७ हजार ६७३ अनुसूचित जाती लोकसख्या : ४ हजार ७७९अनुसूचित जमाती : ५९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.