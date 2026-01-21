पश्चिम महाराष्ट्र

Savlaj ZP : सावळज गटात आरक्षणाचा फटका की संधी? इच्छुकांची गर्दी, नेते अडचणीत

SC Reservation : आरक्षण अनुसूचित जातीचे, पण इच्छुकांची गर्दी वाढतेय! सावळज गटात आबा–काका गट आमनेसामने येत असून उमेदवारीसाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. सावळज आणि वायफळे हे गण खुले असल्याने राजकीय गणितं बदलत आहे.
Political leaders and workers strategize ahead of the Savlaj ZP group election.

sakal

रवींद्र मानेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तासगाव : सावळज गट आर. आर. आबा पाटील यांचा बालेकिल्ला. यावेळीही आबा-काका गट आमनेसामने येत आहेत. गटाचे आरक्षण अनुसूचित जाती असे आहे. तरी इच्छुकांची मांदियाळी आहेच. या गटांतर्गत सावळज व वायफळे हे गण खुले आहेत.

