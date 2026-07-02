Shaktipeeth Expressway Protest : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात 7 जुलैला एल्गार; मुंबईत आझाद मैदानावर शेतकऱ्यांचे धरणे, 13 जिल्ह्यांतील बाधित शेतकरी सहभागी होणार!

सांगली : ‘शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून राज्यातील बाधित शेतकरी ७ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार (Mumbai Azad Maidan farmers protest July 7) आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा आवाज थेट विधानसभेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे आंदोलन होत आहे. सांगलीसह राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,’ असे आवाहन आंदोलकांनी केले..याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित पाटील, धनाजी गुरव, बी. जी. पाटील, उमेश देशमुख, विकास मगदूम, प्रमोद सूर्यवंशी आणि दीपक लाड उपस्थित होते. या आंदोलनाची माहिती आमदार जयंत पाटील, सतेज पाटील आणि राजू शेट्टी यांनाही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..आंदोलकांनी सांगितले की, जिल्ह्यात प्रस्तावित महामार्गाची लांबी सुमारे ८५ ते ९५ किलोमीटर असून, ६०० ते ८५० हेक्टर सुपीक जमीन बाधित होणार आहे. पलूस तालुक्यात ६०० एकर, कडेगावमध्ये १,४०० एकर, विटा परिसरात ५५० एकर आणि वाळवा तालुक्यात ९३२ एकर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. रणजित पाटील म्हणाले की, कामेरी परिसरात दरवर्षी १५ ते १७ हजार टन, तर वाळवा तालुक्यात सुमारे ५० हजार टन ऊस उत्पादनावर या प्रकल्पाचा परिणाम होऊ शकतो..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गावरून विधानसभेत खडाजंगी! विरोध झुगारून सरकार प्रकल्प पुढे रेटणार? MSRDC च्या हालचालींना वेग, काय म्हणाले मंत्री शिवेंद्रराजे?.एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ऊस उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी घातक ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. धनाजी गुरव म्हणाले की, वाळवा तालुक्यात महामार्गाविरोधात १,७२५ हरकती दाखल केल्या आहेत. १२ ग्रामसभा, ६ सहकारी पाणी उपसा संस्था, साखर संघ, तसेच ४७ सहकारी संस्थांनी विरोधाचे ठराव केले, जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायती, पालिका आणि संस्थांचे ठरावही शासनाकडे पाठविणार असल्याची माहिती गुरव यांनी दिली..'आमदारांनी भूमिका घ्यावी...'‘‘राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील बाधित भागातील आमदारांनी या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी; अन्यथा त्यांना शेतकरीविरोधी समजले जाईल,’’ असा इशारा बी. जी. पाटील यांनी दिला. ‘प्रस्तावित महामार्ग सुमारे ३० फूट उंचीवरून जाणार असल्याने नदी, नाले आणि नैसर्गिक जलप्रवाह बाधित होऊन महापुराचा धोका वाढेल, उद्योग-व्यवसाय आणि हजारो नागरिकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल,’ अशी भीतीही आंदोलकांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.