Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गाची रेषा बदलली?, फ्रान्सच्या कंपनीचे डिझाईन; पुन्हा गोंधळाची स्थिती

Shaktipeeth Mahamarg route change : (दीपक पवार) : राज्यातील प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग वाळवा तालुक्यातून जाणार, अशी आजवर चर्चा होती. पण अलीकडे अशी काही कारणे समोर येत आहेत. त्यामुळे हा रस्ता होणारच, यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास बसला आहे. दोन महिन्यांपासून 'शक्तिपीठ' विरोधी संघर्ष समितीने निवेदन, निदर्शने, सभा, जनजागृती अशी व्यापक मोहीम सुरू ठेवली आहे. रस्ता कोणत्या भागातून जाणार, याची माहिती देणारी 'उपग्रह प्रतिमेची लिंक' गावोगावी फिरल्याने या रस्तारेषेखालील बागायती शेतकरी, मालमत्ता धारकांची झोप उडाली आहे. याबाबत सरकारी पातळीवर मात्र मौन आहे..वर्धा ते सिंधुदुर्ग या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाची येथे जोरदार चर्चा सुरू आहे. नव्या प्रस्तावात जयसिंगपूर परिसर वगळून कडेगाव-वाळवा तालुक्याचा समावेश केल्याच्या चर्चेने येथील शेतकऱ्यांना धक्का बसला आहे. 'शक्तिपीठ'विरोधी समिती त्याचे दाखले देत आहे. संघर्ष समितीचे नेते गावागावांत जाऊन बैठका घेत आहेत. त्यास शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळत आहे..बागायती तालुक्यातून जाणारा हा महामार्ग 'विकास' न करता शेतकऱ्याला 'भकास' कसा करणार आहे, यावर प्रबोधन केले जात आहे. अलीकडेच व्हायरल झालेल्या उपग्रह प्रतिमेचा शेतकरी अभ्यास करीत आहेत. लाल रंगाच्या रस्ता रेषेखालील 'माझे शेत, विहीर, घर, गोठा बाधित होतोय का,' असा प्रश्न घेऊन शेतकरी फिरताना दिसत आहेत. कृष्णा नदीकाठावरील मसुचीवाडी ते वारणा नदीकाठावरील ऐतवडे खुर्दपर्यंत शेतकऱ्यांत धास्ती आहे..Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे किंग कोब्रा, पट्टेरी वाघ, गवे, हत्ती, बिबट्यांना धोका, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून तीव्र विरोध, कसा असेल मार्ग.वाळवा तालुक्यातील मार्ग..?कडेगाव तालुक्यातून कृष्णा नदीच्या साटपेवाडी ते मसुचीवाडी मध्यवर्ती भागातून तालुक्यात प्रवेश करेल. जुनेखेड-नवेखेडच्या पश्चिम बाजूने पुढे येऊन ईश्वरपूर-सांगली रस्त्यास प्रकाश हॉस्पिटलजवळ छेदेल. तेथून पुढे तुजारपूरच्या पश्चिम बाजूने कामेरी-येडेनिपाणीच्या शिवारातून आशियाई महामार्गावरील येडेनिपाणी फाट्याच्या उत्तरेस छेदून इटकरे येथील तुकाई मंदिर खोऱ्यतून येलूरच्या पश्चिम बाजूने व कुरळप-ऐतवडे खुर्दच्या पूर्व शिवारातून पारगाव (ता. हातकणंगले) येथील वारणा नदीवर जाईल..सुधारित मार्ग...राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा रस्ता केला जाईल. दिग्रज (वर्धा) ते बांदा (सावंतवाडी) असा सुधारित ८५६ किलोमीटरचा मार्ग आहे. कमी वेळेत प्रवास.. राज्यातील १३ जिल्हे व ४० तालुक्यांचा समावेश आहे. १८ वरून ८ तासांचा प्रवास असेल.फ्रान्सच्या कंपनीचे डिझाईनया रस्त्याचे नियोजित रेखांकन व्हायरल झाले आहे. त्याचे आरेखन हे फ्रान्स येथील एन. जी. ई. डिझाईन कंपनीने केल्याचे दिसते. 'मोनार्च कन्सल्टंट' असाही उल्लेख आहे. हे सुधारित रेखांकन २९ जानेवारी २०२६ चे आहे.