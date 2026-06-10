Shaktipeeth Highway Drone Survey : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी विठ्यात ‘ड्रोन सर्व्हे’, शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दाखवला हिसका; सांगलीत वातावरण तापलं

Shaktipeeth Highway : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी, भाग्यनगर, वलखड, माहुली आणि चिखलहोळ परिसरात मंगळवारी करण्यात येणाऱ्या ‘ड्रोन सर्व्हे’ला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. आंदोलकांनी प्रत्येक ठिकाणी सर्व्हे रोखून धरल्याने अखेरीस प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली..नागेवाडी येथे सकाळी प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल, पोलिस उपाधीक्षक विपुल पाटील, पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे, तहसीलदार योगेश्वर टोंपे यांच्यासह महसूल व पोलिस पथक दाखल झाले. प्रशासनाचे अधिकारी गावात पोहोचताच शेतकरी मोठ्या संख्येने एकत्र आले आणि महामार्गाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..कोणत्याही परिस्थितीत आपली सुपीक जमीन महामार्गासाठी देणार नसल्याची शेतकऱ्यांनी भूमिका घेत ‘ड्रोन सर्व्हे’चे काम रोखून धरले. नागेवाडी, भाग्यनगर, माहुली, चिखलहोळ आणि वलखड परिसरातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते..दरम्यान, शक्तिपीठ संघर्ष समितीचे निमंत्रक ॲड. दीपक लाड यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. प्रशासनाकडून आंदोलकांशी चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या भावना व मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविल्या जातील, असे आश्वासन प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल यांनी दिले..Shaktipeeth Highway Protest : "जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची", शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात हजारो शेतकरी रस्त्यावर.तसेच सध्या केवळ प्राथमिक सर्व्हे सुरू असून कोणत्या गटातून किती क्षेत्र जाणार आहे, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.तथापि, महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिल्याने नागेवाडीतील सर्व्हे स्थगित करण्यात आला. शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आणि दिवसभर परिसरात तणावपूर्ण वातावरण कायम राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.