पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Drone Survey : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी विठ्यात ‘ड्रोन सर्व्हे’, शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दाखवला हिसका; सांगलीत वातावरण तापलं

Sangli farmers protest : सांगली जिल्ह्यातील विठा परिसरात ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या ड्रोन सर्व्हेला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. प्रशासनाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
Shaktipeeth Highway Drone Survey sangli vita

Shaktipeeth Highway Drone Survey sangli vita

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shaktipeeth Highway : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी, भाग्यनगर, वलखड, माहुली आणि चिखलहोळ परिसरात मंगळवारी करण्यात येणाऱ्या ‘ड्रोन सर्व्हे’ला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. आंदोलकांनी प्रत्येक ठिकाणी सर्व्हे रोखून धरल्याने अखेरीस प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली.

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