देवराष्ट्रे : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी आलेल्या प्रशासनाला शिरगाव येथे शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. गुरुवारी (ता. २६) पोलिस बंदोबस्तात मोजणीची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवत मोजणीला कडाडून विरोध केला. पोलिस आणि शेतकरी आमनेसामने आल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला. अखेर शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रशासनाला मोजणीचे काम थांबवावे (Shaktipeeth Highway land survey stopped by farmers) लागले..शिरगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेजवळ मोजणीसाठी यंत्र आणण्यात आले होते. त्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मोजणीची माहिती मिळताच शक्तिपीठ महामार्गबाधित गावांतील शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. शेतकऱ्यांच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या अधिक असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मोजणी अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी रणजित भोसले उपस्थित राहणे अपेक्षित असताना यंत्र उभारणीवेळी ते घटनास्थळी नव्हते..यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत, ‘आमच्या प्रश्नांना उत्तरे कोण देणार? प्रांताधिकारी कुठे आहेत?’ असा सवाल केला. त्यानंतर भोसले घटनास्थळी दाखल झाले. शेतकऱ्यांनी महामार्गाबाबत यापूर्वीच हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यावर निर्णय न घेता मोजणीसाठी येणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय पोलिस बंदोबस्ताच्या दबावाखाली मोजणी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही केला. ‘शेतीत आम्ही पिकवतो म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र पोटभर खातो. मग आमच्याच जमिनी घेऊन सरकारला कोणता विकास साधायचा आहे? गरज नसलेला शक्तिपीठ महामार्ग आमच्यावर लादू नका,’ अशा शब्दांत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला..Shaktipeeth Mahamarg Protest : भाळवणीत शेतकऱ्यांचा रुद्रावतार! पोलिस फौजफाट्यासमोरच 'शक्तिपीठ'ची मोजणी उधळली; महिलांसह ग्रामस्थ आक्रमक.‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो,’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. मोजणीसाठी आणलेले यंत्र तब्बल दीड तास एकाच ठिकाणी उभे असल्याने शेतकऱ्यांनी त्याच्या कामकाजाबाबत संशय व्यक्त केला. यंत्र प्रत्यक्षात सुरू आहे की नाही, याची प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन मोजणी थांबवण्यात आली. ‘माईबाप सरकार, आम्ही शेतात पिकवतो म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र पोटभर खातो. मग, आमच्याच जमिनीवर अन्याय का? शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन कोणता विकास साधणार? सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग थांबवावा,’ अशी भावनिक आर्त हाक शेतकऱ्यांनी दिली. महामार्ग रद्द न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.