आळसंद : भाळवणी (ता. खानापूर) येथील मुल्लानगरमध्ये काल सकाळी शक्तिपीठ महामार्ग जमीन मोजणीसाठी प्रशासन अधिकारी व पोलिस फौजफाटा तयारीने गेला. मात्र, शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन जमीन मोजणी बंद पाडली. ‘एकच जिद्द शक्तिपीठ रद्द’, ‘जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची’, ‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. अखेर शेतकऱ्यांच्या रेट्यापुढे प्रशासनाला नमतं घ्यावं (Bhalvani farmers oppose Shaktipeeth highway Project) लागलं..यादरम्यान, मोजणीसाठी विरोध करणाऱ्यांची पोलिसांनी धरपकड केली. नेतृत्व करणाऱ्या व विरोध करणाऱ्या काही शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन चिंचणी वांगी पोलिस ठाण्यात नेऊन ठेवले. तरीही शेतकऱ्यांनी मोजणी बंद पाडली. पोलिस व शेतकऱ्यांमध्ये वादावादी, पोलिसांच्या अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार घडले..मागील तीन दिवस खानापूर तालुक्यातील माहुली, चिखलहोळ, भाग्यनगर, घानवड, नेवरी व भाळवणी गावात प्रशासन अधिकारी व पोलिस फौजफाट्यासह जात आहेत. मात्र, शेतकरी मोजणी हाणून पाडत आहेत. बुधवारी भाळवणीत शेतकऱ्यांनी मोजणी करू दिली नाही. आज पुन्हा ते तेथे गेले. मात्र, महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मोजणीला विरोध केला. दरम्यान, काँग्रेसचे खानापूर तालुकाध्यक्ष चंद्रकांत चव्हाण यांच्यासह कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत, त्यांना चिंचणी वांगी पोलिस ठाण्यात डांबून ठेवले. ‘आमच्या परवानगीशिवाय जमीन मोजणी करायची नाही. शक्तिपीठ महामार्ग आम्हाला नको आहे’, अशी विनंती शेतकऱ्यांंनी केली. मात्र, अधिकारी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यावर जमीन मोजणीसाठी लावलेल्या मशीनकडे शेतकऱ्यांनी धाव घेतली. यावेळी पोलिस व शेतकरी यांच्यामध्ये वादावादी झाली. अखेर मशीन पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गाडीमध्ये सुरक्षित ठेवले..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गावरून कोल्हापूरचं राजकारण तापलं! एकनाथ शिंदेंच्या 'त्या' घोषणेची आठवण करून देत के. पी. पाटलांचे थेट पालकमंत्र्यांना आव्हान.दोन तासांहून अधिक वेळ वादावादी झाली. त्यानंतर घोळ मळ्यात अधिकाऱ्यांनी जमीन मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, शेतकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे तो प्रयत्नही फसला. यावेळी शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीचे निमंत्रक ॲड. दीपक लाड, सयाजी धनवडे, पंडित कोळेकर, तानाजी धनवडे, सुरेखा जाधव, राजकुमार जगताप, विद्याधर महाडिक, अमोल महाडिक यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..पोलिसांच्या भोजनावर शेतकऱ्यांचा तावभाळवणी येथे शक्तिपीठ महामार्ग जमीन मोजणीवेळी प्रशासन अधिकारी व पोलिसांना विट्याहून दुपारी जेवणाचे पॅकेट घेऊन एक चारचाकी आली. ती चारचाकी शेतकऱ्यांनी अडवली. जेवणांची पॅकेट घेऊन शेतकऱ्यांनी जेवणावर ताव मारला. पोलिस व अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडे पाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही..Koyna Hydropower Project : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! वाशिष्ठी नदीतून समुद्रात वाहून जाणारे कोयनेचे पाणी सिंचनासाठी वळवणार? विधिमंडळ समितीचे मोठे पाऊल.शक्तिपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून उद्योगपतींना गौण खनिज वाहतुकीसाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तिप्पट अंदाजपत्रक असलेल्या या महामार्गाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जात आहे. हे संकट वेळीच रोखून भावी पिढ्यांसाठी शेती टिकवायची असेल, तर शेतकऱ्यांना संघटित लढा द्यावा लागेल.-माजी खासदार राजू शेट्टी.महिला शेतकऱ्यांचा आक्रोश‘साहेब, आमी गरीब शेतकरी हाय. आमच्या जमीन काढून घेतल्यावर आम्ही जगायचं कसं. हवंतर आमच्या पाठीवर, पोटावर मारू नगा’, असे म्हणत महिला शेतकऱ्यांनी आक्रोश केला. उपस्थित असलेल्या अधिकारी व पोलिसांचे डोळे पाण्याने डबडबले. प्रशासनाने माघार घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.