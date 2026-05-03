Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा ठराव पूर्ण गावानेच घेतला, सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी नितीन गडकरींची घेणार भेट

Sangli farmers protest Shaktipeeth highway : महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला कामेरी ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामसभेत तीव्र विरोध दर्शवित एकमुखी ठराव संमत करण्यात आला. 'आमच्या सुपीक जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत महामार्गासाठी देणार नाही,' असा आक्रमक पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच रणजित पाटील होते. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य जयराज पाटील, तालुका पंचायत समिती सदस्य शुभम पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडताना बागायती शेतीवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे सांगितले. ज्येष्ठ नेते सी. बी. पाटील म्हणाले, ''महामार्गामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होईल. हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार आहोत.''शुभम पाटील म्हणाले, ''शेतीच्या नुकसानीमुळे तरुणांच्या रोजगारावर परिणाम होईल.'' ''ही मागणीच केलेली नसताना प्रकल्प शेतकऱ्यांवर लादू नये,'' असे शहाजी पाटील यांनी नमूद केले. रिपब्लिकन पक्षाचे सचिन जाधव यांनी या आंदोलनाला पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला. ''शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा लढा अखंड सुरू ठेवू,'' असे आंदोलनाचे समन्वयक प्रा. अनिल पाटील यांनी स्पष्ट केले..सरपंच रणजित पाटील म्हणाले, ''ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन आजचा ठराव तहसीलदार, जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाईल.'' हा ठराव सुनील पाटील यांनी मांडला असून सी. बी. पाटील यांनी अनुमोदन दिले. ग्रामस्थांनी एकमुखी समर्थन दर्शवत ठराव मंजूर केला..चर्चेत प्रवीण पाटील, मोहन पाटील, इंद्रजित पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य. छाया पाटील, दिलीप जाधव, जगोद्धार पाटील, माजी उपसरपंच तानाजी माने, डॉ. रणजित पाटील, पैलवान पोपट पाटील आदींनी सहभाग घेतला. यावेळी उपसरपंच नंदकुमार पाटील, सुनील भीमराव पाटील, सुजाता पाटील, माजी पंचायत समिती सदस्य छगन पाटील आदी उपस्थित होते.