Sangli News: ‘आधी मोबदला द्या; मगच वावरात पाय ठेवा’; विटा-बस्तवडे मार्गावर शेकापतर्फे मोर्चा

Farmers’ Protest in Vita-Bastawade: भूमी अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्यात यावी, शेतकऱ्यांची सहमती व समाधानाशिवाय एक इंचही जमीन दडपशाहीने लाटू नये, विटा-बस्तवडे रस्ता रुंदीकरण, रस्त्यालगतचे गट क्रमांक हे सात-बारा उताऱ्यावर असलेल्या नोंदीप्रमाणे भरत नाहीत.
Vita-Bastawade: Farmers rally under Shetakari Sanghatana, demand compensation before land access.

Vita-Bastawade: Farmers rally under Shetakari Sanghatana, demand compensation before land access.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : विटा-कवठेमहांकाळ महामार्ग, विटा-बस्तवडे रस्ता रुंदीकरणाबाबत निविदा काढून कंत्राटदाराकडून रुंदीकरणाचे काम सुरू केले होते. शेतकऱ्यांच्या जमिनीत सुरू असलेले हे काम पाडळी, धामणी, हातनूर, मांजर्डे, बलगवडे, बस्तवडेतील बाधित सर्व शेतकरी, शेतकरी कामगार पक्ष आणि महामार्गबाधित शेतकरी आघाडीने बंद पाडले.

