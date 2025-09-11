Sangli News: ‘आधी मोबदला द्या; मगच वावरात पाय ठेवा’; विटा-बस्तवडे मार्गावर शेकापतर्फे मोर्चा

सांगली : विटा-कवठेमहांकाळ महामार्ग, विटा-बस्तवडे रस्ता रुंदीकरणाबाबत निविदा काढून कंत्राटदाराकडून रुंदीकरणाचे काम सुरू केले होते. शेतकऱ्यांच्या जमिनीत सुरू असलेले हे काम पाडळी, धामणी, हातनूर, मांजर्डे, बलगवडे, बस्तवडेतील बाधित सर्व शेतकरी, शेतकरी कामगार पक्ष आणि महामार्गबाधित शेतकरी आघाडीने बंद पाडले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.बाधित जमीन, जलवाहिनी, बांधकामे, फळझाडे, वनझाडे, विंधन विहिरी, विहिरीसह अन्य बाबींची संपूर्ण नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय विटा-बस्तवडे रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू करू देणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला..बाधित शेतकऱ्यांनी शेकापच्या लाल झेंड्याखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. ‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो’, ‘इन्क्लाब जिंदाबाद’, ‘आधी मोबदला; मगच रुंदीकरण’, ‘२०१३ भूमी अधिग्रहण कायद्याची कडक अंमलबजावणी झालीच पाहिजे’, ‘जमीन आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची’...अशा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. भूमी अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्यात यावी, शेतकऱ्यांची सहमती व समाधानाशिवाय एक इंचही जमीन दडपशाहीने लाटू नये, विटा-बस्तवडे रस्ता रुंदीकरण, रस्त्यालगतचे गट क्रमांक हे सात-बारा उताऱ्यावर असलेल्या नोंदीप्रमाणे भरत नाहीत. .कोणतीही कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया न करता शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीच्या जमिनीत चुकीच्या पद्धतीने काम करणे बेकायदेशीर आहे. सात-बाऱ्यातील कमी भरत असलेले क्षेत्र रस्त्याच्या डांबरीकरणापर्यंत आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांची संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकारी, ठेकेदार व बाधित शेतकरी शिष्टमंडळ यांच्यासमवेत बैठक घेण्याचे आश्वासन आज दिले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.मोर्चामध्ये शेकापचे दिगंबर कांबळे, बाबूराव लगारे, महादेव साळुंखे, पांडुरंग जाधव, जयंत मैदानकर, प्रसाद खराडे, गणेश मोहिते, भास्कर पाटील, बजरंग पाटील, दत्तात्रय पाटील, अशोक पाटील, संदीप कुलकर्णी, सोनाली मोहिते, सुरेखा मोहिते, उषा पाटील, विश्वनाथ पाटील आदींसह शेतकरी सहभागी झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.