Sangli Election : ७० टक्के मतदार मुंबईत! शिराळा निवडणुकीत गावाकडचा निकाल शहरात ठरणार

शिराळा : शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम व उत्तर भागातील ७० टक्के मतदार रोजगारानिमित्त मुंबईत वास्तव्यास असल्याने उमेदवारांची खरी भिस्त या 'मुंबईकर' मतदारांवर आहे. त्यामुळे हे मतदार मतदानासाठी गावाकडे यावेत, यासाठी उमेदवारांकडून स्वतंत्र कार्यकर्त्यांची फौज मुंबईकडे रवाना करण्यात आली असून, त्यांना गावाकडे आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी निवडणूक साहित्य मतदान केंद्रांवर पोहोच झाले आहे..शिराळा तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत १ लाख ३९ हजार १३९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. या मतदारसंख्येमध्ये ७० हजार ६५४ पुरुष, तर ६८ हजार ४८३ महिला मतदारांचा समावेश आहे. .Sangli Election : मतदानाची रणधुमाळी सुरू! जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी १० आगारांतून ३०० एसटी बस रवाना.पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या २ हजार १७१ ने कमी आहे. तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गटांपैकी वाकुर्डे बुद्रुक गटामध्ये सर्वाधिक ३६ हजार २३७ मतदार नोंदवले गेले आहेत. या गटात पुरुष व महिला मतदारांची संख्या तुलनेने जास्त असल्याने येथे निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे..कोकरूड गटात ३३ हजार ६९६ मतदार असून, हा गट तालुक्यातील सर्वांत कमी मतदारसंख्येचा आहे. उर्वरित दोन जिल्हा परिषद गटांमध्ये मध्यम स्वरुपाची मतदारसंख्या असून, सर्वच गटांमध्ये प्रचाराला वेग आला होता. ग्रामपातळीवर उमेदवारांकडून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न झाले. .Sangli ZP : प्रशासकराज संपणार की कायम? 'मिनी मंत्रालया'त कुणाचा प्रतिनिधी जाणार, आज स्पष्ट होणार चित्र.मतदारसंख्येचा विचार करता महिलांचे प्रमाण समाधानकारक असले, तरी पुरुषांच्या तुलनेत कमी असल्याने प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेत महिला मतदारांचा सहभाग वाढविण्याचे गरजेचे आहे. आगामी निवडणूक तालुक्याच्या राजकारणाला दिशा देणारी ठरणार असून, प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे मतदारांनी निर्भयपणे व मोठ्या संख्येने मतदान करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. गट, गणनिहाय मतदार .पणुंब्रे तर्फ वारुण गट पुरुष (१७७८१), स्त्री(१७०१३) एकूण-(३४७९४). मणदूर गण-पुरुष (८४१९), स्त्री(७८३९) एकूण-(१६२५८) पणुंब्रे तर्फ वारुण गण-पुरुष (९३६२), स्त्री (९१७४) एकूण-(१८५३६) .वाकुर्डे बुद्रुक गट-पुरुष (१८४२१), स्त्री (१७८१६) एकूण-(३६२३७). वाकुर्डे बुद्रुक गण-पुरुष (९३२२), स्त्री (९०६२) एकूण-(१८३८४). पाचुंब्री गण -पुरुष (९०९९), स्त्री (८७५४) एकूण-(१७८५३). कोकरुड गट-पुरुष (१६९६४),स्त्री (१६७३१) एकूण-(३३६९६ ). कोकरुड गण- पुरुष(८२८१), स्त्री (८२१९) एकूण-(१६५००). कणदूर गण-पुरुष (८६८३), स्त्री (८५१२) एकूण-(१७१९६).