पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : ७० टक्के मतदार मुंबईत! शिराळा निवडणुकीत गावाकडचा निकाल शहरात ठरणार

Mumbai-Based Voters : शिराळा तालुक्यातील पश्चिम व उत्तर भागातील तब्बल ७० टक्के मतदार रोजगारानिमित्त मुंबईत वास्तव्यास असल्याने, या ‘मुंबईकर’ मतदारांवरच उमेदवारांची खरी भिस्त आहे.
Political workers mobilizing Mumbai-based voters

sakal

शिवाजी चौगुलेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिराळा : शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम व उत्तर भागातील ७० टक्के मतदार रोजगारानिमित्त मुंबईत वास्तव्यास असल्याने उमेदवारांची खरी भिस्त या ‘मुंबईकर’ मतदारांवर आहे. त्यामुळे हे मतदार मतदानासाठी गावाकडे यावेत, यासाठी उमेदवारांकडून स्वतंत्र कार्यकर्त्यांची फौज मुंबईकडे रवाना करण्यात आली असून, त्यांना गावाकडे आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी निवडणूक साहित्य मतदान केंद्रांवर पोहोच झाले आहे.

