Leopard Attack Sangli : 6 वर्षाच्या चिमुरड्याला ठार करणारा नरभक्षक बिबट्या जेरबंद; पिंजऱ्यात कैद करुन वन विभागाने कुठे नेले त्याला...

Leopard Shifted to Pune Rescue Center : शिराळा तालुक्यातील नरभक्षक बिबट्याला चार दिवसांच्या शोधानंतर पिंजऱ्यात कैद करून वैद्यकीय तपासणीनंतर पुणे येथील बिबट निवारण केंद्रात हलवण्यात आले.
शिराळा (सांगली) : बिऊर (ता. शिराळा) येथे बुधवारी पहाटे ४ वाजून २० मिनिटांनी पिंजऱ्यात कैद नरभक्षक बिबट्यास वन विभागाने (Forest Department Operation) थेट पुणे येथील बिबट निवारण केंद्रात रवाना केली.

