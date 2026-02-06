Leopard Attack Sangli : 6 वर्षाच्या चिमुरड्याला ठार करणारा नरभक्षक बिबट्या जेरबंद; पिंजऱ्यात कैद करुन वन विभागाने कुठे नेले त्याला...

शिराळा (सांगली) : बिऊर (ता. शिराळा) येथे बुधवारी पहाटे ४ वाजून २० मिनिटांनी पिंजऱ्यात कैद नरभक्षक बिबट्यास वन विभागाने (Forest Department Operation) थेट पुणे येथील बिबट निवारण केंद्रात रवाना केली..बिबट्याने बिऊर येथील (Shirala leopard News) राजवीर पाटील (वय ६) याच्यावर हल्ला करून त्यास ठार केले होते. त्याचा पुणे, कोल्हापूर, शिराळा येथील रेस्क्यू पथक व वन विभागाच्यावतीने चार दिवस शोध सुरू होता. तो त्याच परिसरात वावरत होता. वन विभागाने पिंजरे व कॅमेरे बसवून थर्मल ड्रोनद्वारेही शोधमोहीम राबवली. पुणे येथून डॉग स्कॉड मागवून शोध गतीमान करण्यात आला..Pune Wildlife News : शिरूर तालुक्यात बिबट्याचे तीन बछडे आढळल्याने उडाली खळबळ; शेतकरी, ऊसतोड मजुरांमध्ये भीतीचे वातावरण.कोल्हापूर येथील मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक)जी.गुरुप्रसाद व उपवनसंरक्षक सागर गवते यांनी पाहणी करून रेस्क्यू पथक व वन कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या. डॉग स्कॉडने पुढील शोध घेतला. बुधवारी बिबट्या पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्यात यश आले. त्याला सांगली येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयात आणून पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आली. तो सुस्थितीत आढळल्याने पुणे येथील बिबट निवारण केंद्रात पाठविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.