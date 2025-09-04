पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: 'मोटारसायकलचा रेस केल्याने लोखंडी रॉड, खुर्चीने मारहाण'; शिराळा पोलिसांत चौघांवर गुन्हा दाखल

Clash Over Motorcycle Racing in Shirala : मंगळवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास रणजित यादव मित्र अमर नायकवडीस घरी सोडण्यास मोटारसायकलवरून डांगे गल्ली येथून कापरी नाकामार्गे श्रीराम कॉलनी येथे अमर पान शॉपसमोर आला.
शिराळा: मोटारसायकलचा रेस केल्याच्या कारणावरून रणजित रवींद्र यादव यास लोखंडी रॉड, प्लास्टिक खुर्चीने मारहाण केल्याप्रकरणी चौघांवर शिराळा पोलीसात गुन्हा दाखल झाला आहे. रणजित रवींद्र यादव (वय २९, कासारगल्ली) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. २) रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली.

