Sangli Crime: 'मोटारसायकलचा रेस केल्याने लोखंडी रॉड, खुर्चीने मारहाण'; शिराळा पोलिसांत चौघांवर गुन्हा दाखल

शिराळा: मोटारसायकलचा रेस केल्याच्या कारणावरून रणजित रवींद्र यादव यास लोखंडी रॉड, प्लास्टिक खुर्चीने मारहाण केल्याप्रकरणी चौघांवर शिराळा पोलीसात गुन्हा दाखल झाला आहे. रणजित रवींद्र यादव (वय २९, कासारगल्ली) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. २) रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली..शिराळा पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मंगळवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास रणजित यादव मित्र अमर नायकवडीस घरी सोडण्यास मोटारसायकलवरून डांगे गल्ली येथून कापरी नाकामार्गे श्रीराम कॉलनी येथे अमर पान शॉपसमोर आला असता ऋषिकेश हिरवडेकर, अवधूत उबाळे, अमित नलवडे, हरिष जोशी तेथे आले. 'मंडळासमोर गाडी रेस करतोस काय? तुला मस्ती आली आहे काय,' असा जाब विचारून अवधूतने लोखंडी रॉडने रणजितच्या डोकीत मागील बाजूस मारून जखमी केले..अमितने प्लास्टिकच्या खुर्चीने मारून जखमी केले. ऋषिकेश हिरवडेकर व हरिष कमलेश जोशी यांनी शिवीगाळ करून हाताने लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. हवालदार सुनील पेठकर तपास करत आहेत.