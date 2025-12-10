पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard News : कापरीत उसाच्या फडात दोन बछड्यांसह बिबट्या; ऊसतोडणी १५ दिवस बंद, 'त्या' माय-लेकरांची ताटातूट होण्याची हॅट्‌ट्रिक!

Leopard and Cubs Sighted Repeatedly in Kapri Sugarcane Fields : कापरी येथील उसाच्या फडात बिबट्या आणि दोन बछडे सतत दिसत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सुरक्षेच्या कारणास्तव १५ दिवस उसतोड थांबवण्यात आली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
शिराळा (सांगली) : कापरी (ता. शिराळा) येथील उसाच्या फडात मुक्काम केलेला बिबट्या दोन बछड्यांसह कापरीचा शिवार सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे ‘त्या’ माय-लेकरांची ताटातूट होण्याची व पुनर्भेटीची हॅट्‌ट्रिक झाली आहे. बिबट्या आपल्या बछड्यासाठी आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने सुरक्षितता म्हणून कापरी येथील १५ दिवसांसाठी ऊसतोड थांबवण्यात आली आहे.

