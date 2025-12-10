शिराळा (सांगली) : कापरी (ता. शिराळा) येथील उसाच्या फडात मुक्काम केलेला बिबट्या दोन बछड्यांसह कापरीचा शिवार सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे ‘त्या’ माय-लेकरांची ताटातूट होण्याची व पुनर्भेटीची हॅट्ट्रिक झाली आहे. बिबट्या आपल्या बछड्यासाठी आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने सुरक्षितता म्हणून कापरी येथील १५ दिवसांसाठी ऊसतोड थांबवण्यात आली आहे. .कापरी येथील उसाच्या फडात वारंवार बछडे आढळून येत असल्याने ऊसतोड मजूर तोडणीचे काम करताना घाबरत होते. त्यामुळे वन विभागाने (Forest Department Action) ऊसतोड मजुरांसमवेत आठ कर्मचारी सकाळी काम सुरू झाल्यापासून ते सायंकाळी संपेपर्यंत त्या परिसरात ठिकठिकाणी तैनात केले होते..मात्र सोमवारी (ता. ८) दुपारी पुन्हा त्याच बिबट्याचे दोन बछडे उसात आढळून आले. त्यामुळे वन विभागाने त्या बछड्यांना सुरक्षितस्थळी ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. उर्वरित तोडून तातडीने भरून घेऊन जाण्याच्या सूचना मजुरांना दिल्या. पुन्हा आजूबाजूच्या परिसरात गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली..VIDEO : 1 वर्ष 9 महिन्यांच्या चिमुकलीचा मोठा पराक्रम! वेदानं जलतरणात उंचावलं देशाचं नाव; 100 मीटरचं अंतर अवघ्या 10 मिनिटे 8 सेकंदांत केलं पूर्ण.या घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे, वनपाल अनिल वाजे, वनरक्षक दत्तात्रय शिंदे, ‘सह्याद्री रेस्क्यू वॉरियर्स’चे संस्थापक सुशीलकुमार गायकवाड, प्राणिमित्र धीरज गायकवाड, शिराळा रेस्क्यू टीम यांनी ऊस तोडणीचे काम बंद झाल्यावर सायंकाळी सातच्या दरम्यान दुरावलेल्या मादी व बछड्यांची पुन्हा भेट घडून आणण्यासाठी त्या परिसरात ठिकठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे बसवले..बछड्यांना कॅरेटमध्ये ठेवून त्यामध्ये ऊबदार पालापाचोळा गोळा करून त्यावर पिल्ला़ना ठेवण्यात आले. त्या कॅरेटवर दुसरे कॅरेट ठेवून त्या पिलांना बाहेर पडता येणार, अशा पद्धतीने छोटेसे प्लायवूडचे तुकडे ठेवण्यात आले. सहाय्यक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे यांनी सायंकाळी सातच्या दरम्यान घटनास्थळाची पाहणी केली. ट्रॅप कॅमेरे लावून अधिकारी, प्राणिमित्र त्या ठिकाणाहून बाजूला जात असताना काही क्षणांत मादी बछड्यांना घेऊन गेली..Solapur Crime : लग्न करून 8 वर्ष सोबत राहिला आणि आता दुसऱ्या मुलीसोबत चढतोय बोहल्यावर; तृतीयपंथीयानं व्हिडिओ करत संपवलं आयुष्य....अशी झाली पुनर्मिलनाची हॅट्ट्रिकशुक्रवारी (ता.५) दुपारी तीनच्या सुमारास दोन्ही बछड्यांनाही तिने सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवलेरविवारी ( ७) पहाटे ४.२४ ला पहिल्या व ४.४५ ला दुसऱ्या बछड्यालाही तिने सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवलेसोमवारी (ता. ८) सायंकाळी ७.१८ नंतर दोन्ही बछड्यालाही तिने सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले.कापरी येथे उसाच्या फडात बिबट्यासह दोन बछड्यांचा वावर आहे. आठवड्यात चारवेळा अशी घटना घडली आहे. तीनवेळा त्यांची पुनर्भेट घडवून आणली आहे. बछड्यांमुळे मादी आक्रमक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कापरी येथील ऊसतोड १५ दिवसांसाठी बंद केली आहे.- अनिल वाजे, वनपाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.