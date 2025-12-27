Sangli Farmer : अतिवृष्टी, करपा व मावा रोगाचा फटका; शिराळा तालुक्यात ऊस उत्पादनात ३० टक्के घट

पुनवत : पावसाळ्यामध्ये पडलेला सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस वातावरणात झालेला विपरीत बदल व करपा, तसेच लोकरी मावा या दोन रोगांचा प्रादुर्भाव व सर्वच वाणांच्या उसाला आलेले तुरे, परिणामी ऊस पिकाला मोठा फटका बसला आहे. .याचा विपरीत परिणाम उत्पादनावर झाला. यावर्षी एकूण ऊस उत्पादनात ३० टक्क्यांची घट झाल्याने उत्पादन खर्च व उत्पन्न याचे गणित पूर्णपणे कोलमडले असून घटत्या ऊस उताऱ्यामुळे शेतकरी चितांग्रस्त आहे..Jaysingpur Farmer : ऊसपट्ट्यातच चाऱ्याचा दुष्काळ; शिरोळमध्ये वाड्यासाठी शेकड्याला २०० रुपये.शिराळा तालुक्यात चालू वर्षी ११ मे पासूनच अवकाळी, वळीव, मॉन्सूनपूर्व, मॉन्सून व परतीचा असा पाच ते साडेपाच महिने पावसाचा मुक्काम होता. सततच्या या पावसामुळे शेतात दीर्घकाळ पाणी साचून राहिल्याने आंतरमशागती करता आल्या नाहीत..परिणामी पिकांची वाढ खुंटली. शिराळा तालुक्यातील वारणा व मोरणा नदीच्या लाभक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घेतले जाणारे ऊस पीकही सततच्या पावसामुळे व वातावरणातील बदल, तसेच करपा व मावा रोगाच्या प्रादुर्भावाने मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले होते. .Sangli Ginger Price : आल्याची जुनी-नवीन प्रतवारी चालणार नाही; शेतकऱ्यांच्या दरासाठी स्वाभिमानीचा इशारा.ऊस हे शेतकऱ्यांसाठी हुकमी पीक मानले जाते. परंतु अतिवृष्टी व हवामानातील बदलांमुळे या पिकाला चालू हंगामात मोठा फटका बसला. गळीत हंगामात उसाचे अपेक्षित उत्पादन मिळताना दिसत नाही. .यापूर्वीच्या तुलनेत ऊस उत्पादनात सरासरी २५ ते ३० टक्के घट झाल्याचे ऊस उत्पादकांतून सांगण्यात येत आहे. उसाच्या घटत्या उत्पादनामुळे उत्पादन खर्च व उत्पन्न याचा ताळमेळ घालणे शेतकऱ्यांसाठी मुश्किलीचे बनले आहे. परिणामी ऊस पिकांतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्याने चालू गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.