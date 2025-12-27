पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : अतिवृष्टी, करपा व मावा रोगाचा फटका; शिराळा तालुक्यात ऊस उत्पादनात ३० टक्के घट

Sugarcane Yield Loss : सततच्या अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचले; आंतरमशागतीवर मोठा परिणाम, करपा व लोकरी मावा रोगासह उसाला आलेल्या तुर्‍यांमुळे उत्पादन घसरले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुनवत : पावसाळ्यामध्ये पडलेला सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस वातावरणात झालेला विपरीत बदल व करपा, तसेच लोकरी मावा या दोन रोगांचा प्रादुर्भाव व सर्वच वाणांच्या उसाला आलेले तुरे, परिणामी ऊस पिकाला मोठा फटका बसला आहे.

