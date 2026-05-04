Shirala Accident News : शिराळ्यात भीषण अपघात! भरधाव टेम्पोची धडक; घरचा आधार योगेशचा जागीच मृत्यू, ६ महिन्यात एकाच घरातील ४ जणांच्या मृत्यूने हळहळ

tempo accident shirala sangli : रिळे (ता. शिराळा) गावच्या हद्दीत कोकरूड-शिराळा मार्गावर भरधाव आलेल्या टेम्पोने रस्त्याकडेला उभा असलेल्या चार जणांना जोराची धडक दिली. या अपघातात योगेश दिलीप पाटील (वय ३५ रिळे) या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. अन्य तिघेजण जखमी झाले आहेत..याप्रकरणी पोलिसांनी वाहनचालक अभिजित तानाजी कडवेकर (जांभळेवाडी, ता. शिराळा) याच्यावर गुन्हा दाखल केला. ही दुर्घटना आज पहाटे पावणेदोनच्या सुमारास घडली. महेश पाटील यांनी शिराळा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..अपघाताची पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, महेश दिलीप पाटील हे त्यांचा भाऊ योगेश पाटील, आशिष पाटील, विशाल पाटील आणि सचिन पाटील यांच्यासोबत चुलत भाऊ विशाल याच्या घरासमोर, कोकरूड-शिराळा रोडलगत वरातीहून रात्री परतल्यानंतर बोलत उभे होते..त्यावेळी कोकरूडहून शिराळ्याकडे जाणारा टेम्पो चालक अभिजित कडवेकर रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून अत्यंत भरधाव चालवत असताना त्याचे नियंत्रण सुटल्याने रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या तरुणांना जोरदार धडक दिली. या धडकेत योगेश पाटील याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने मृत्यू झाला. आशिष पाटील, विशाल पाटील, सचिन पाटील हे तिघे जखमी झाले आहेत. पोलिस उपनिरीक्षक उदय पाटील अधिक तपास करत आहेत..सहा महिन्यांत कुटुंबातील तिघांचा मृत्यूसहा महिन्यांपूर्वी योगेशच्या वडिलांचा मृत्यू,त्यानंतर चुलते, नंतर चुलतीचा मृत्यू झाला.आठ दिवसांपूर्वी त्याच्या आईचा घसरून पडल्याने पाय फ्रॅक्चर झाला आहे. तिला दवाखान्यातून कालच घरी आणले होते. आज पहाटे योगेशचा मृत्यू झाल्याने पाटील कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.