Sangli Wildlife Safety : कापरी परिसरातील बिबट्याच्या हालचालीमुळे वन्यजीव सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर; शिराळ्यात तातडीने उपचार केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरते!

शिराळा : शिराळा व वाळवा तालुक्यांत वन्य प्राण्यांची संख्या लक्षणीय वाढली असून जखमी प्राण्यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी शिराळा येथे वन्य प्राणी प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी 'सह्याद्री वॉरियर्स'चे संस्थापक सुशीलकुमार गायकवाड यांनी सहाय्यक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे यांच्याकडे केली..कापरी (ता. शिराळा) येथील उसाच्या फडात वारंवार आढळणारा बिबट्या आणि त्याच्या दोन बछड्यांच्या हालचालीच्या पार्श्वभूमीवर गायकवाड यांनी घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी वनपाल अनिल वाजे, वनरक्षक दत्तात्रय शिंदे, धीरज गायकवाड, रेस्क्यू टीम सदस्य संतोष कदम, नामदेव सिद, गौरव गायकवाड, पांडुरंग उगले व अक्षय ढोकळे उपस्थित होते..Leopard Attack : काळजात धस्स! अचानक बिबट्या समोर आल्यास घाबरू नका, 'हे' शास्त्रशुद्ध उपाय करा.गायकवाड म्हणाले, ''गत पाच वर्षांत विहिरीत पडून अनेक वन्यजीवांचा मृत्यू झाला आहे. बहुतेक विहिरींना जमिनीपासून किमान तीन फूट कठडा नाही. बिबट्या भक्ष्याचा पाठलाग करताना किंवा दिसणारं पाणी पिण्यासाठी येताना ते थेट विहिरीत कोसळतात. काहींना वाचवता आले, पण अनेकांचा जीव गेला. शासनामार्फत मंजूर झालेल्या अनेक विहिरींना कठडा नसल्याने या दुर्घटना घडतात.''.''वनविभागाने संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार करून नवीन प्रस्तावांमध्ये विहिरींना कठडा अनिवार्य करण्याची अट घालावी. सध्या जखमी वन्य प्राण्यांना पुढील उपचारांसाठी पुणे रेस्क्यू सेंटर येथे हलवावे लागते. अंतर जास्त असल्याने प्रवासातच प्राणी दगावतात,'' असे गायकवाड यांनी सांगितले. .Nashik Leopard Attack : दोन बालकांचे बळी घेतल्यानंतर लष्कर खडबडून जागे; बिबट्यांना रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत दुरुस्ती व दिवे लावण्याचे काम सुरू.सहायक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे म्हणाले, ''विहिरींना कठडे बांधणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार करून कार्यवाही सुचवली जाईल. रेस्क्यू साहित्याकरिता निधी जिल्हा वार्षिक योजनेत समाविष्ट असून तो लवकरच मंजूर होईल. .मागील वर्षांच्या आकडेवारीवरून वन्य प्राण्यांसाठी प्राथमिक उपचार केंद्र उभारणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. शिराळा तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत चालला आहे. ज्या भागात बिबट्याची हालचाल जास्त आहे, त्या भागांसाठी 'बिबट अलर्ट सिस्टिम' प्रस्तावित केली आहे. संघर्ष कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.''