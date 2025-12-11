पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Wildlife Safety : कापरी परिसरातील बिबट्याच्या हालचालीमुळे वन्यजीव सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर; शिराळ्यात तातडीने उपचार केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरते!

Wildlife Treatment Centre : कापरी परिसरातील उसाच्या फडात वारंवार दिसणाऱ्या बिबट्याच्या हालचालीमुळे वन्यजीव सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; रेस्क्यू टीम आणि वनविभाग सतर्क.
शिराळा : शिराळा व वाळवा तालुक्यांत वन्य प्राण्यांची संख्या लक्षणीय वाढली असून जखमी प्राण्यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी शिराळा येथे वन्य प्राणी प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी ‘सह्याद्री वॉरियर्स’चे संस्थापक सुशीलकुमार गायकवाड यांनी सहाय्यक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे यांच्याकडे केली.

