शिरढोण : रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गालगत शिरढोण (ता. कवठेमहांकाळ) येथील जे. जे. हॉटेलच्या पाठीमागे शौचालयाची टाकी स्वच्छ करण्यासाठी उतरलेल्या दोन तरुणांसह एका वृद्धाचा गुदमरून मृत्यू झाला. शुक्रवारी दुपारी बाराच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. तुषार बाळासाहेब कोष्टी (वय २५), अक्षय अनिल बागडे (२५) आणि यशवंत बिरू शेळके (७६, तिघे रा. कवठेमहांकाळ) अशी मृतांची नावे (Three people died in septic tank Sangli) आहेत..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, तुषार कोष्टी, अक्षय बागडे आणि यशवंत शेळके यांच्यासह नामदेव शेडगे व परशुराम बल्लारी असे पाचजण शौचालयाची टाकी स्वच्छ करण्यासाठी कवठेमहांकाळहून जे. जे. हॉटेल येथे आले होते. हॉटेलच्या पाठीमागे जमिनीतील आठ फूट खोल टाकी स्वच्छ करण्याचे काम सुरू होते. पाणी उपसल्यानंतर यशवंत शेळके खाली उतरले. मात्र, ते बुडाल्याचे लक्षात येताच अक्षय त्यांना वाचविण्यासाठी उतरला. तोही अडकल्याचे पाहून तुषारने आरडाओरडा करीत टाकीत प्रवेश केला..मात्र, तिघेही बाहेर येऊ शकले नाहीत. आवाज ऐकून हॉटेलमधील कर्मचारी व इतरांनी घटनास्थळी धाव घेतली. हॉटेल मालक आकाश जाधव यांनी पोलिसांना माहिती दिली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय कोळेकर यांच्यासह पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तिघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी पंचनामा केला. अप्पर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन थोरबोले, नायब तहसीलदार संजय पवार, माजी आमदार सुमनताई पाटील यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली..GBS Death Kolhapur : नेमका काय आहे हा 'जीबीएस' आजार? कोल्हापूरच्या कळंब्यात 11 वर्षीय शाळकरी मुलाच्या मृत्यू झाल्याने खळबळ, घरोघरी सर्वेक्षण सुरू.एकुलत्या मुलाचा मृत्यूतुषार हा कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीतील कर्मचारी बाळासाहेब कोष्टी यांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या मृत्यूने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अक्षय हा वारकरी संप्रदायातील होता. कामावर जाण्यापूर्वी मित्राने सांगलीला येण्याची विनंती केली होती. मात्र, काम स्वीकारले असल्याने त्याने नकार दिला. मित्रासोबतची ती शेवटची भेट ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.