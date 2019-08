कोल्हापूर : रेड झोनमध्ये बांधकाम करणाऱ्यांना शिवाजी पेठेच्या स्टाईलने हिसका दाखवू

कोल्हापूर - ‘रेड झोनमध्ये केलेल्या बांधकामामुळे यंदा महापुराचा मोठा फटका बसला. अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले. येथून पुढे रेड झोनमध्ये बांधकाम करणाऱ्यांना शिवाजी पेठेच्या स्टाईलने हिसका दाखवू,’ असा इशारा पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, तटाकडील तालमीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी दिला. शिवाजी पेठेतील शिवाजी तरुण मंडळातर्फे आज शिवाजी मंदिरात गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर बैठक झाली.

बैठकीत उत्सव साधेपणाने करून पूरग्रस्तांसाठी भरीव निधी उभारण्याचा निर्णय झाला. बैठकीत तात्पुरत्या मदतीपेक्षा रेड झोनबाबत ठोस भूमिका घेण्याची गरज असल्याची मते अनेकांनी मांडली. या पार्श्‍वभूमीवर श्री. जाधव यांनी रेड झोनबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. शिवाजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुजित चव्हाण यांनी तालीम, संस्था व मंडळांनी वर्गणीची सक्ती करू नये. उत्सव साधेपणाने साजरा करून पूरग्रस्तांना भरीव निधी देण्याचे आवाहन केले. फिरंगाई तालीम मंडळाचे अध्यक्ष रविकिरण इंगवले म्हणाले, ‘‘डेंगीच्या पार्श्‍वभूमीवर तालमीने घेतलेल्या रक्तदान शिबिरातून १६५ बाटल्या रक्त संकलित झाले. मिरवणुकीतून डॉल्बी आणि इतर गोष्टींनी प्रदर्शन न करता यंदा साधेपणाने उत्सव साजरा केला पाहिजे. रेड झोनबाबतची भूमिका प्रशासन पातळीवर घ्यावी लागणार आहे.’’ नाथा गोळे तालमीचे सचिन चव्हाण यांनी महापालिकेच्या रिलीफ फंडाकडे निधी जमा करण्याची विनंती केली. खंडोबा तालमीचे विक्रम जरग यांनी टाळ्या वाजवत विसर्जन मिरवणूक काढणार असल्याचे सांगितले. चंद्रकांत यादव यांनी तात्पुरत्या मदतीपेक्षा ठोस भूमिका घेताना रेडझोनला विरोध आणि स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा आग्रह धरला पाहिजे, असे सांगितले. अशोक देसाई यांनी सनदी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मदत फेरीची सूचना केली. बीजीएस स्पोर्टस्‌चे प्रकाश सरनाईक यांनीही मदतीची ग्वाही दिली. लाला गायकवाड यांनी ‘सीपीआर’मधील रुग्णांना मदतीची सूचना केली. मित्रप्रेम मंडळाचे शिवाजीराव जाधव, राजे संभाजी मंडळाचे विकास जाधव, अवचितपीर तालमीचे मंजित माने आदींनी विविध सूचना केल्या. जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी आपत्कालीन परिस्थितीतील कोल्हापूरकरांच्या दातृत्वाचे कौतुक केले. उत्सव सहकुटुंब आणि उत्साहाने साजरा व्हावा. मात्र, अनावश्‍यक खर्चाला फाटा दिला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. रंकाळवेस तालमीचे गुरू लाड, मरगाई गल्ली मंडळाचे सुनील राऊत, दिलीप माने, अतिश घोरपडे, अवचितपीर तालमीचे रणजित पाटील, शाहीर दिलीप सावंत, खंडोबा तालीम मंडळाचे राजेंद्र चव्हाण, प्रल्हाद पोवार, विक्रम जरग, चंद्रकांत सूर्यवंशी, सुरेश पोवार, विश्‍वास पोवार, संदीप निकम, विशाल बोंगाळे, विद्यार्थी कामगार संघाचे गणेश खेडकर, दयावान ग्रुपचे समीर वर्णे, प्रदीप पाटील, अमित चौगुले, सुरेश सुतार, विलास साळोखे आदी उपस्थित होते. बैठकीतील निर्णय उत्सव साधेपणाने, डॉल्बी, भव्य मिरवणुकींना देणार फाटा

शिवाजी तरुण मंडळातर्फे पूरग्रस्तांसाठी ५१ हजार

फिरंगाई तालीम मंडळातर्फे शिवाजी पेठेतील पडझड झालेली व पडलेली घरे बांधून देणार

खंडोबा तालीम मंडळातर्फे कायमस्वरूपी देणगीदारांची वर्गणी पूरग्रस्तांसाठी

व्यक्तीगत व काही मंडळांनी जाहीर केली दोन ते पाच हजारांपर्यंतची मदत

नाथा गोळे तालीम मंडळातर्फे ५१ हजार

मंडळांकडून वर्गणीची सक्ती नको, निधीची सक्तीही मंडळांवर नाही

दोन दिवसांत सर्व तालमी व मंडळांनी निधीची रक्कम कळवण्याचे आवाहन

शिवाजी पेठेच्या वतीने एकत्रितपणे मदत सुपूर्द करण्याचा निर्णय

रोगराईच्या पार्श्‍वभूमीवर पेठेतील कार्यकर्त्यांसाठी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन

