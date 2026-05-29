शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची मोठी कामगिरी! महाराष्ट्राचे डेलिगेट म्हणून IIT तिरुपती येथे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमात सहभाग

आंध्र प्रदेशाच्या वेगवान प्रगतीचा साक्षात अनुभव घेताना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत IIT तिरुपती येथील युवा डेलिगेट्स, संशोधक आणि प्राध्यापकांची एक अनोखी मिटींग झाली. विजयवाडा येथील लोक भवनात आयोजित या कार्यक्रमात राज्यपाल आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांनी उपस्थित तरुणांना राज्याच्या भविष्यातील संभावनांबद्दल मार्गदर्शन केले. समुद्री उत्पादनांच्या निर्यातीत देशाचा ४० टक्के वाटा असलेल्या आंध्र प्रदेशाने ‘Speed of Doing Business’ मध्येही वेगवान प्रगती साधली असून २०२६ पर्यंत देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या २५ टक्क्यांहून अधिक प्रस्ताव या राज्याकडे आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली..महाराष्ट्राचे डेलिगेट आणि शिवाजी विद्यापीठाचे योगेश कर्चे यांनी मौलिक अधिकार आणि मौलिक कर्तव्य यांची युवकांमध्ये जनजागृती कशी व्हावी, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती नजीर यांनी आपल्या वकिली पेशातील अनुभव सांगताना स्पष्ट केले की, संविधान तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे. त्यासाठी अभ्यासक्रमातही त्याचा समावेश करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मौलिक अधिकारांपेक्षा मौलिक कर्तव्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले..LPG सिलेंडरपेक्षा खूप स्वस्त आहे इथेनॉल गॅसची शेगडी; कुठे खरेदी करायची अन् कशी वापरायची? जाणून घ्या.कार्यक्रमात गोखले इन्स्टिट्यूटचे अनिकेत भुसनार यांनी संवाद साधताना सांगितले की, केवळ पदवी मिळवणे म्हणजे सुशिक्षित होणे नव्हे, तर नम्रता, संयम, रागावर नियंत्रण आणि योग्य प्रतिक्रिया देण्याची क्षमता ही खरी शिकवण आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मनाची तयारी हेच खरे शिक्षण आहे, असे मत व्यक्त करताना त्यांनी उपस्थितांना विचारप्रवर्तक दृष्टिकोन दिला. यावेळी आदित्य कोहेकर यांच्याशी संवाद साधताना राज्यपालांनी महात्मा गांधींचा संदर्भ देत, खरा नेता बनायचे असेल तर त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले..दिल्लीत पाऊस अन् महाराष्ट्रात कडक ऊन! यंदा पावसाचं गणित का बिघडलंय? कधी होणार मॉन्सूनची एन्ट्री, शास्त्रज्ञांनी सांगितलं....कार्यक्रमाच्या समारोपात IIT तिरुपतीचे असोसिएट प्राध्यापक सोमेश्वरराव सन्नाप्पा आणि IISER पुणे येथील सीनियर टेक्निकल ऑफिसर मनवा दिवेकर यांनी राज्यपालांना पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू प्रदान केल्या. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन लोक भवनचे सहसचिव IAS श्री पी. एस. सूर्यप्रकाश राव यांनी केले. राज्यपालांचे मुख्य सचिव IAS जी. अनंत रामू आणि उपसचिव श्री के. राघू यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. हा संवाद युवा पिढीला संवैधानिक जागरूकता, नेतृत्वगुण आणि व्यावहारिक शिक्षण यांच्या समन्वयाची प्रेरणा देणारा ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.