पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Youth Killed : दोघा मित्रांकडून तरुणाचा कुऱ्हाडीने वार करून खून, सांगलीत धक्कादायक घटना

Sangli Crime News : सांगलीत धक्कादायक घटना समोर आली आहे! एका तरुणावर त्याचे दोन मित्र कुऱ्हाडीने हल्ला करून खून केला. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवला असून तपास सुरू आहे.
Sangli Youth Killed

दोघा मित्रांकडून तरुणाचा कुऱ्हाडीने वार करून खून

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Tasgaon Crime : नागाव निमणी (ता. तासगाव) येथे किरकोळ भांडणाच्या वादातून चेतन ऊर्फ बुलट्या दुर्ग्या पवार (वय ४६) याचा त्याच्याच दोन मित्रांनी कुऱ्हाडीने डोक्यात वार करून खून केल्याची घटना आज दुपारी बाराच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी दोघा संशयितांना तासगाव पोलिसांनी अटक केली आहे. चार दिवसांत हा दुसरा खून झाला.

Sangli
crime
Crime News
Crime Against Youth

