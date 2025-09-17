Sangli Crime: 'कुकटोळी येथे भाच्याकडून आत्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला'; पोलिसांत गुन्हा दाखल

शिरढोण: कुकटोळी (ता.कवठेमहांकाळ) येथे भाच्याने आत्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. यामध्ये ती गंभीर जखमी झाली. बाळकाबाई कृष्णा मासाळ (वय ६५, रा. मासाळवाडी, कुकटोळी) असे जखमी महिलेचे नाव आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .ही घटना आज सकाळी नऊ वाजण्याच्या दरम्यान घडला. जखमी बाळकाबाई मासाळ यांनी कवठेमहांकाळ पोलिसांत दिली असून भाच्यासह भाऊ व भावजय यांच्यावर कवठेमहांकाळ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिसांतून समजलेली अधिक माहिती अशी की, बाळकाबाई या कुकटोळी येथील बेळंकी रस्त्यालगत मासाळवाडी या ठिकाणी राहतात. त्या आपल्या घरासमोर सकाळी बसल्या होत्या. अचानक त्यांची भावजय मालन दादासाहेब मासाळ या ठिकाणी आल्या. यावेळी त्यांनी, ‘तू येथे का राहण्यासाठी आली आहेस येथून निघून जा,’ असे म्हणत शिवीगाळ करून धमकी दिली, तर बाळकाबाई यांनी भावजयीस, ‘मी स्वतः गावात मोलमजूर करून राहत्या,’ असे उत्तर दिले. याच वेळी भाचा संजय मासाळ हा हातात कुऱ्हाड घेऊन आला. यावेळी त्याने त्याची आत्या बाळकाबाई यांच्या हातावर कुऱ्हाडीने वार करून गंभीर जखमी केले, तर बाळकाबाईचा भाऊ दादासाहेब कृष्णा मासाळ याने पाठीवर दगडाने मारहाण केली. तसेच मालन मासाळ यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.यामध्ये बाळकाबाई मासाळ या गंभीर जखमी झाल्या, असे फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे. संजय मासाळ, दादासाहेब मासाळ, मालन मासाळ या तिघांच्या विरोधात कवठेमहांकाळ पोलिसांत मारहाण प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याची नोंद पोलिसांत झाली असून अधिक तपास पोलीस निरीक्षक जोतिराम पाटील करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.