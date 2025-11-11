Bullock Cart Race: 'बोरगावात श्रीनाथ केसरी बैलगाडी शर्यतीत एक ठार'; बारा जण जखमी, कवठेमहांकाळ पोलिसात गुन्हा

शिरढोण: बोरगाव येथील घेतलेल्या श्रीनाथ केसरी बैलगाडी शर्यतीवेळी बैलगाडीचा धक्का बसल्याने एक जण ठार झाला. बारा जण जखमी झाले. अंबाजी शेकू चव्हाण (वय ६०) (बुद्धिहाळ, ता. सांगोला, जि. सोलापूर) असे मृताचे नाव आहे. रविवारी दुपारी बारा वाजता घटना घडली. कवठेमहांकाळ पोलिसात नोंद आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...तासगाव ते बोरगाव रस्त्याच्या दरम्यान कोड्याचे माळ येथे शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतून शर्यती शौकीन आले होते. अ गट, ब गट, घोडा गाडी, बैलगाडी आदी शर्यती घेण्यात आल्या होत्या. अंबाजी शेकू चव्हाण मित्र तानाजी भगवान करांडे हे दोघे मोटारसायकलवरून बोरगाव येथील बैलगाडी शर्यती, मैदान पाहण्यास आले होते. दुपारच्या दरम्यान ब गट मधील आदत बैलगाडी शर्यती सोडण्यात आल्या. त्यावेळी रस्त्याकडेला उभ्या अंबाजी शेकु चव्हाण यास समोरून येणाऱ्या शर्यतीच्या बैलगाडीने जोराची धडक दिली..बाजूला उभे असलेल्या शौकिनांना जोराची धडक बसली. यात अंबाजी यांना डोक्याला जोराचा मार बसला. ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना बेशुद्धावस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आले. अन्य जखमी नईम आयुब पठाण (वय २५, फुलंब्री, जि. छत्रपती संभाजीनगर), भारत जयसिंग गवळी (वय ३२, चिंचणी, ता. तासगाव), साहीब हजरत मुजावर (वय २२, जैनापुर, ता. शिरूर), संतोष आनंदा चौगुले (वय ४५, कोल्हापूर), सचिन कृष्णनाथ क्षीरसागर (वय ४५, कोपार्डे, ता. करवीर), नितीन पांडुरंग पाटील (वय ३५, कोपार्डे, ता. करवीर), .Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .अजित निवृत्ती वागवे (वय ४०), आयुष्य अजित वागवे (वय १२, दोघे जठारवाडी), जि.कोल्हापूर), करण नंदू राजमाने (वय २४, इचलकरंजी, ता. हातकणंगले) व अन्य तीन जखमीची नावे समजू शकले नाहीत. जखमींना प्रथम कवठेमहांकाळ उपजिल्हा रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परंतु स्थिती गंभीर जखमी असल्याने उपचारासाठी मिरज येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांत याची नोंद झाली आहे. बैलगाडी शर्यतीच्या आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे रात्री उशिरापर्यंत काम सुरू होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.