पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime:' िसमकार्ड हॅक करून पोलिसदादांनाही हॅकर्सकडून गंडा'; धक्कादायक प्रकार उघडकीस

SIM Card Cloning Scam: संशयिताने कालेकर यांचे सिमकार्ड हॅक करून त्यांच्या खात्यातील २ लाख २९ हजार रुपये परस्पर काढून घेतले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर कालेकर यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी फसवणूक करणाऱ्या अनोळखी हॅकर्सविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
SIM card hacking scam: Hackers dupe police officials in Maharashtra.

SIM card hacking scam: Hackers dupe police officials in Maharashtra.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: समोरच्या व्यक्तीकडून इत्थंभूत माहिती काढून त्यांना गंडा घातल्याचे प्रकार अनेक पाहिलेत. आता पोलिसदादांनाही या हॅकर्स मंडळींनी सोडले नाही. संजयनगर परिसरातील एका दादांचे सिमकार्ड हॅक करून बँक खात्यातील दोन लाख २९ हजारांची रक्कम परस्पर काढून घेण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
Cyber Crime
district
Sim Card
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com