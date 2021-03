भावाविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा; सख्या बहिणीनेच दिली फिर्याद, सांगलीतील घटना

सांगली : शहरातील महावीरनगर येथील बॅंकेतून वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलाने पेन्शन व बचत खात्यातील २१ लाख ६० हजारांची रक्कम परस्पर काढून घेतल्याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा शहर पोलिसांत दाखल करण्यात आला. सख्या बहिणीने भावाविरोधात फिर्याद दिली. अनंतराज ऊर्फ सतीश धनंजय बेलापुरे (रा. सोलापूर) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे. उज्ज्वला शीतल पाटील (वय ४७ रा. महावीर पार्क कोल्हापूर) यांनी फिर्याद दिली. या संपूर्ण घटनेबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, फिर्यादी उज्ज्वला पाटील आणि संशयित अनंतराज ऊर्फ सतीश धनंजय बेलापुरे हे दोघेही सख्खे भाऊ बहीण आहेत. उज्ज्वला या लग्नानंतर कोल्हापूर येथे गेल्या.त्यांचे वडील धनंजय रामचंद्र बेलापूरे यांचे निधन झाले. त्यानंतर अनंतराज याने वडिलांची पेन्शन आणि बचत खात्यातील २१ लाखांची रक्कम परस्पर काढून घेतली. २० नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर २०२० या कालवधीत महावीरनगर येथील सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियातून पैसे काढून घेतले. हेही वाचा - रात्रपाळी करून तो सकाळी घरी आला दरवाजा उघडून पत्नी मुलाला बघताच बसला धक्का बहिणीस न विचारता पैसे काढून घेतल्याचे समोर आले. त्यानंतर उज्ज्वला पाटील यांनी शहर पोलिंसांत फिर्याद दिली. त्यानुसार भावाविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

