Sangli Student Fraud : इंजिनियरिंगला प्रवेशाच्या आमिषाने सहा विद्यार्थ्यांना २२ लाखांना गंडवलं, ७ महिन्यांनी पोलिसांना आली जाग

Student Fraud Money : एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश देतो, असे सांगून सहा विद्यार्थ्यांची २२ लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. महापालिकेतील बोगस लिपिक भरती प्रकरणातील संशयित दिनेश पुजारी याने ही फसवणूक केल्याची तक्रार सात महिन्यांपूर्वी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात दाखल आहे, मात्र त्याची चौकशी झालेली नव्हती. महापालिकेतील फसवणूक प्रकारानंतर पोलिसांना जाग आली असून, त्यांनी तातडीने चौकशी सुरू केली आहे..संशयित दिनेश पुजारी याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षरीचे बोगस नियुक्तीपत्र देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने त्याच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानंतर पुजारी याने एक व्हिडिओ व्हायरल करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आपण पैसे घेतल्याचा दावा केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत..बोगस नियुक्तीपत्र देऊन फसवणुकीचे प्रकरण चर्चेत असताना संशयित पुजारी याने केलेल्या फसवणुकीचा आणखी प्रकार उघडकीस आला आहे. एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देतो, असे सांगून त्याने सहा विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून २२ लाख रुपये घेतले होते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच संबंधित पालकांनी पुजारी याच्याकडे चौकशी केली. त्यावेळी त्याने नोटरीवर संबंधितांना पैसे देण्याचे कबूल केले. तसेच धनादेशही दिले; परंतु ते वठले नाहीत. त्यामुळे पालकांनी पोलिस ठाणे गाठले. तेव्हा त्याने तेथे येऊन पुन्हा पैसे परत करतो, असे सांगून करारपत्र दिले. तसेच दुसऱ्यांदा धनादेश दिले. तेही न वठता परत आले..यानंतर एका विद्यार्थ्याच्या पालकांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयात ता. २३ एप्रिल २०२५ रोजी तक्रार दिली. हा अर्ज चौकशीसाठी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात आला; परंतु गेले सात महिने पोलिसांनी टोलवाटोलवी करून चौकशी टाळली, मात्र पुजारी याचे महापालिकेतील प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर विश्रामबाग पोलिस खडबडून जागे झाले. तक्रारदारांनी पुन्हा विचारणा करताच चौकशीची घाईगडबड सुरू झाली आहे..Kolhapur Crime : दोन चाकीच्या डिकीत पैसे ठेवून मोबाईलवर बोलत होता, एक मिनीटातचं चोराने १ लाख रुपये चोरलं, सीसीटीव्ही फुटेज समोर.दिनेश पुजारी याने अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश देतो, असे सांगून पालकांची फसवणूक केली आहे. याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रार देऊन सात महिन्यांचा कालावधी झाला आहे, मात्र पुजारीवर कारवाई झाली नाही. आम्ही सतत पोलिस ठाण्यात हेलपाटे मारत आहोत. महापालिकेतील प्रकरणानंतर आज मी पोलिस अधीक्षकांची भेट घेऊन त्यांना माहिती दिली. त्यानंतर पोलिस खडबडून जागे झाले आणि त्यांची पळापळ सुरू झाली आहे.- मयुरेश अभ्यंकर, पालक, सांगली.