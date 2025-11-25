Smriti Mandhana Video : "लग्न थांबवण्याचा निर्णय स्मृती मानधनाचा नाही पलाशचा!", 'अंदरकी बात' पलाशच्या आईनेच सांगितली...

Smriti Mandhana wedding News : भारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मानधनाच्या लग्न सोहळ्याचे कार्यक्रम सुरू असताना अचानक तिच्या वडिलांची तब्येत बिघडली. स्मृती मानधनाच्या वडिलांना हृदयविकारासारखी लक्षणे दिसू लागल्याने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेमुळे कुटुंबियांनी अत्यंत प्रतिक्षेत असलेला विवाह सोहळा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी स्मृती मानधनाचा होणारा पती पलाश मुच्छललाही भावनिक तणावामुळे सांगली येथील रुग्णालयात दाखल करावे लागले. नंतर पालाश मुंबईत परतला असून तो विश्रांती घेत आहे आणि प्रकृती सुधारते आहे, अशी माहिती आई अमिता मुच्छल यांनी दिली. स्मृतीच्या वडिलांवरील भावनिक जिव्हाळ्यामुळे त्यांचा मुलगा मानसिकदृष्ट्या खूपच हादरला, असेही त्या म्हणाल्या..यावेळी पलाशच्या आई अमिता म्हणाल्या की,“पालाशची स्मृतीच्या वडिलांसोबत खूपच जास्त अटॅचमेंट आहे… स्मृतीपेक्षाही तिच्या वडिलांसोबत पलाशचे चांगले रिलेशन आहे. वडिलांची तब्बेत व्यवस्थित होत नाही तोपर्यंत आम्ही लग्न करणार नाही असे पलाशने स्मृतीच्या आदीच कबुली दिल्याची माहिती अमिता यांनी माध्यमांना दिली. म्हणजेच विवाह थांबवण्याचा निर्णय सर्वप्रथम पालाशनेच घेतला..पलाशच्या आई अमितांनी रुग्णालयात दाखल करण्याआधीचे भयावह क्षण सांगितले “सगळं काही चांगल सुरू होते, अचानक स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत खूप बिघडली… तणाव खूप होता. अशातच पलाशचीही तब्बेत बिघडली यामध्ये त्याला चार तास हॉस्पिटलमध्ये ठेवावं लागलं. आयव्ही ड्रिप लावली, ईसीजी आणि इतर चाचण्या झाल्या. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आले, पण तणाव फारच वाढला होता,” त्यांनी सांगितले. हळदीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याला बाहेर न जाण्याचा सल्ला दिला होता. पण भावनिक ताण निर्माण झाल्याने त्यालाही रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. .Smriti Mandhana : बाबांनंतर पलाशही रुग्णालयात, लग्न पुढे ढकललं; स्मृतीने लग्नाआधीचे रिल्स अन् पोस्ट हटवल्या, कारण काय?.या जोडप्याचा विवाह 23 नोव्हेंबर रोजी सांगलीत होणार होता. मात्र स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मनाधना अचानक आजारी पडून ‘सर्वहित रुग्णालयात’ दाखल केल्यानंतर सर्व योजना बदलल्या. अमिता सांगतात, “एक दिवस आधी खूप नाचले… इंस्टाग्रामवर स्टोरीज टाकत होते. पण लग्नाची तयारी करत असताना अचानक अस्वस्थ वाटायला लागलं. आधी काही सांगितलं नाही… पण प्रकृती अधिकच बिघडू लागली तेव्हा ऍम्ब्युलन्स बोलावली.” फक्त सातफेरे बाकी असतानाच आम्हा दोन्ही कुटुंबांना विवाह पुढे ढकलण्याचा निर्णय कठोर मनाने घ्यावा लागला.“स्मृती आणि पालाश दोघेही खूप त्रासात आहेत… पलाशने आपल्या नववधूला घरी आणण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. मीही खास स्वागताची तयारी केली होती,” या भावनिक धक्क्यानंतरही अमिता यांनी आशावाद ठेवत म्हणाल्या, “सगळं ठीक होईल… लग्न लवकरच होणार आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.