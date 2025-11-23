स्मृतीच्या वडिलांनंतर पलाश मुच्छलचीही प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात घेतले उपचार

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृती मानधना आणि संगीत दिग्दर्शक पलाश मुच्छल यांचा विवाहसोहळा सांगलीत आयोजित केला होता. मात्र स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. यामुळे स्मृतीने वडिलांची प्रकृती बरी होईपर्यंत लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, आता पलाश मुच्छल यालाही रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. लग्नसोहळा पुढे ढकलल्यानंतर त्याला अस्वस्थ वाटू लागले. यानंतर उपचारासाठी त्याला रुग्णालयात दाखल केलं होतं. त्याला अॅसिडीटीचा त्रास झाला. त्यामुळे किरकोळ आजारी पडला, ते दाखवण्यासाठी आला. उपचार घेऊन तो निघाला..गेल्या काही दिवसांपासून स्मृती आणि पलाश यांच्या लग्नाची तयारी सांगलीमध्ये सुरू होती. दोन दिवसांपूर्वी हळद आणि काल संगीत सोहळाही झाला. या सोहळ्यात तिचे वडील श्रीनिवास हे देखील सहभागी झाले होते. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या लग्नाची सर्वजण उत्साहात तयारी करत होते. त्यांच्या लग्नासाठी अनेक सेलिब्रेटी हजर राहणार होते. भारतीय महिला संघातील स्मृतीच्या अनेक संघसहकारी यापूर्वीच सांगलीत दाखल झाल्या होत्या. त्यांनी विविध सोहळ्यात सहभागही घेतला होता. मात्र रविवारी तिच्या वडिलांना सकाळपासून अस्वस्थ वाटत होते. नंतर त्यांची प्रकृती आणखी बिघडल्याने त्यांना तातडीने खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले..सध्या तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. संध्याकाळी ४.३० वाजता लग्नाचा मुहुर्त होता. परंतु, त्यापूर्वीच वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागल्याने स्मृतीने लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. तिचे कुटुंबिय सध्या हॉस्पिटलमध्ये असून विवाहस्थाळाबाहेरील डेकोरेशन काढून टाकण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.