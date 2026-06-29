Snake Rescue : धामण सापाने सर्पमित्राच्या हातालाच घातली 'हातकडी'; पूर्ण ताकद लावूनही सुटेना विळखा, मोहसीन यांच्या सोबत घडला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग

अंकलखोप (सांगली) : ‘मी सापाला धरायला गेलो अन् सापानेच मला धरलं...’ आमणापूर येथील वन्यजीव अभ्यासक, सर्पमित्र मोहसीन आदम सुतार सांगत होते. त्यांच्यासोबत नुकताच असा (Rat snake rescue video Maharashtra) अनोखा, विस्मयकारक प्रसंग घडला..लोकवस्तीत आढळलेल्या मोठ्या धामण जातीच्या सापाला सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडत असताना या सापाने मोहसीन यांच्या दोन्ही हातांना शरीराचा असा काही वेढा घातला, की जणू सर्पमित्राच्या हाताला हातकडी पडली. या प्रसंगाचा व्हिडिओ समाज माध्यमांत चर्चेत आला. वन्यजीव प्रेमींचे विशेष लक्ष वेधले गेले..लोकवस्तीतून पकडलेल्या या बिनविषारी, शेतकऱ्याचा मित्र असलेल्या धामणला सुतार सुरक्षित ठिकाणी मुक्त करण्यास घेऊन निघाले होते. मात्र, तिथे पोहोचताच सापाने अनपेक्षितपणे मोहसीन यांच्या दोन्ही हातांभोवती स्वतःचे शरीर घट्ट गुंडाळण्यास सुरुवात केली. सापाने घातलेला विळखा इतका मजबूत होता, की मोहसीन यांना स्वतःचे हात एकमेकांपासून वेगळे करणे अशक्य झाले..Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात.या अनुभवाबद्दल मोहसीन म्हणाले, ‘‘माणसाने दोरीला जो चावरफास म्हणजेच घट्ट गाठ मारण्याची पद्धत शोधली आहे, ती बहुधा अशा सापांच्या विळख्यावरूनच शिकली असावी. सापाच्या आवळीमुळे रक्त पुरवठा थांबेल, असे वाटत होते. नसा फुगल्या होत्या. पूर्ण ताकद लावूनही सुटका करवून घेता येत नव्हती.’’ अशा स्थितीत चुकीचा पवित्रा न घेता किंवा सापाला इजा न पोहोचवता मोहसीन यांनी संयम पाळला..सापाची घट्ट पकड सोडवण्यासाठी त्यांनी शेवटी निसर्गाच्याच नियमाचा आधार घेतला. त्यांनी दोन्ही हात जमीन, झाडा-झुडपांजवळ नेले. जमीन, नैसर्गिक वातावरणाचा स्पर्श मिळताच, सापाने मूळ प्रवृत्तीनुसार मोहसीन यांच्या हातावरील पकड हळूहळू ढिली केली. तो जमिनीच्या दिशेने उतरू लागला..Savatsada Waterfall Update : पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! अखेर परशुराम घाटातील प्रसिद्ध 'सवतसडा धबधबा' प्रवाहित; पाहा मनमोहक दृश्य, चिपळुणात धुवांधार.सापाने स्वतःहून विळखा सोडवताच मोहसीन यांनी शांतपणे स्वतःची सुटका करवून घेतली. धामणला सुखरूपपणे जंगलात सोडून दिले. वन्यजीवांना हाताळताना अतिआत्मविश्वास न बाळगता पूर्ण खबरदारी, शांतता राखणे किती गरजेचे असते, याचेच दर्शन मोहसीन यांच्या या अनुभवातून पाहायला मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.