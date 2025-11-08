Kolhapur News: सोशल मीडियावर महिलांवर वाढता छळ; निर्भया पथकाकडे दिवसातून अनेक तक्रारी

कोल्हापूर: सध्या महाविद्यालयीन तरुणी व महिलांना सोशल मीडियावरील छळवादाला सामोरे जावे लागत आहे. कधी राँग नंबर तर कधी स्पॅम कॉल, अनोळखी व्यक्तींच्या रिक्वेस्ट येणे, लज्जा वाटेल अशा कंमेट येणे, रिल्सवर ट्रोल करणे आणि फेक अकाउंटवरून मेसेज करून त्रास देणे. .अशा घटना वाढू लागल्या आहेत. पोलिसांच्या निर्भया पथकाला दिवसांतून दोन ते तीन केसेसमधून सोशल मीडियावरून झालेल्या त्रासाबद्दल मदत मागितली जाते. प्रियकर, प्रेयसी यांच्यातील सुरू झालेले टोकाचे वादही सोशल मीडियाच्या ओळखीतूनच सुरू झाल्याचे कारण असल्याचेही तपासा अंती समोर येत आहे. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .सोशल मीडिया वापरताना अशी घ्या काळजीअनोळखी नंबरवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारू नका, फेक प्रोफाईल ओळखायला शिका, अनोळखी व्यक्तींना फोटो, व्हिडिओ शेअर करू नका, चॅटिंग ओळखीच्या व्यक्तींशीच करा, कोणी ब्लॅकमेल करत असेल तर निर्भया पथकाशी संपर्क साधा, .कोणालाही ओटीपी शेअर करू नका, खासगी गोष्टी शेअर करू नका, कोणी धमकी दिली तर लगेचच विश्वासू व्यक्तीकडे जा. पालक, शिक्षक, महिला सुरक्षा अधिकारी किंवा पोलिसांकडे मदत मागा कोणतीही लिंक क्लिक करू नका. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .अनेकदा मुली, महिला आपल्या फोटो, व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक, कंमेट मिळाव्यात, यासाठी आपले सोशल मीडिया अकाउंट ‘पब्लिक’ करतात. त्यामुळे त्यांची खासगी माहितीही अनोळखी व्यक्तींना पाहता येते. त्यातून ते संपर्क करून त्रास देऊ शकतात. यामुळे आपले सोशल मीडिया अकाउंट ‘प्रायव्हेट’च ठेवा. अनोळखी व्यक्तींच्या रिक्वेस्ट स्वीकारू नका.- स्वाती यादव, सहायक पोलिस निरीक्षक, निर्भया पथक .प्रसंग-१ = चुकीचा नंबर डायल केला अन् त्रास सुरू झालातिने मैत्रिणीला कॉल करताना चुकीचा नंबर डायल झाला. परजिल्ह्यातील एका पुरुषाला फोन लागला. तिला कळल्यानंतर लगेचच राँग नंबर म्हणून कट केला. मात्र, पलीकडून सतत कॉल येऊ लागला. व्हॉटस ॲपवरही मेसेज येऊ लागले..तिने दुर्लक्ष केले. मात्र, हा त्रास वाढू लागला. सततच्या कॉल, मेसेजला कंटाळली. त्या नंबरला ब्लॉक केले. तरीही दुसऱ्या नंबरवरून कॉल सुरू झाले. या त्रासाला वैतागून शेवटी मोबाईल नंबर बदलला आणि स्वतःची सुटका करून घेतली..प्रसंग-२ = माहिती न घेता ॲप डाऊनलोड केले अन् कॉल सुरू झालेसौंदर्याशी संबंधित एक ॲप तिने डाऊनलोड केले. ॲप डाऊनलोड करताना सर्व परवानग्या न वाचताच मंजूर केल्या आणि अवघ्या काही दिवसांतच तिला अनोळखी क्रमाकांवरून फोन येऊ लागले. सोशल मीडियावरही तिला वेगवेगळ्या अंकाउंटवरून रिक्वेक्स्ट येऊ लागल्या. .छायाचित्रे, व्हिडिओ पाठविण्यासाठी दबाव आणला जाऊ लागला. नेमके काय झाले, हे कळेना. आपला मोबाईल क्रमांक कसा काय अनोळखी लोकांकडे गेला, याचा ती विचार करू लागली. तिने निर्भया पथकाकडून मदत मागितली. तपासाअंती एका ॲपमधून माहिती गेल्याचे उघड झाले आणि तिने ते ॲप डिलिट केले..प्रसंग-३ = मित्राला फोटो पाठवला,नंतर तोच धमकी देऊ लागलाएक मुलगी सोशल मीडियावर एका मुलाशी बोलायला लागते. सुरुवातीला दोघांमध्ये मैत्री होते. तो मुलगा खूप गोड बोलतो, तिला तिच्या फोटोसाठी कौतुक करतो, सतत लक्ष देतो. हळूहळू त्याच्यावर तिचा विश्वास बसतो. .मग, तो मुलगा तिला इमोशनल करून खासगी फोटो पाठवायला सांगतो. त्या मुलीला वाटतं ‘तो माझा चांगला मित्र आहे, तो कुणाला दाखवणार नाही’. तसाच एक फोटो ती पाठवते; पण नंतर तोच फोटो दाखवून तो मुलगा तिला धमकावतो. ‘हे फोटो मी सगळ्यांना पाठवीन, जर तू माझं ऐकलं नाहीस तर!’ तो तिच्यावर दबाव टाकतो. ती भीतीपोटी गप्प राहते आणि त्याच्या चुकीच्या मागण्या सहन करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.