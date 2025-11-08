पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur News: सोशल मीडियावर महिलांवर वाढता छळ; निर्भया पथकाकडे दिवसातून अनेक तक्रारी

Social Media Harassment: सोशल मीडियावरील वाढत्या छळाच्या घटनांमुळे महिलांमध्ये निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात, निर्भया पथकाकडे दिवसातून दोन ते तीन तक्रारी येत असून, पोलिसांकडून प्रत्येक प्रकरणात तत्पर प्रतिसाद देत महिलांना मानसिक आधार
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: सध्या महाविद्यालयीन तरुणी व महिलांना सोशल मीडियावरील छळवादाला सामोरे जावे लागत आहे. कधी राँग नंबर तर कधी स्पॅम कॉल, अनोळखी व्यक्तींच्या रिक्वेस्ट येणे, लज्जा वाटेल अशा कंमेट येणे, रिल्सवर ट्रोल करणे आणि फेक अकाउंटवरून मेसेज करून त्रास देणे.

