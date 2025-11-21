पश्चिम महाराष्ट्र

Honey Trap Miraj : बुलाती है मगर जानेका नहीं! सोशल मीडियाचा नाद लावून पोरं बाद करणारी टोळी, मिरजेत फोटो, व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल; कोल्हापूर कनेक्शन

Miraj Youth Blackmailed : मिरजेत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युवांना जाळ्यात ओढून फोटो-व्हिडिओ काढून पैसे उकळणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश. पालकांमध्ये चिंता वाढली; पोलिसांचा तपास सुरू.
Honey Trap Miraj

मिरजेत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युवांना जाळ्यात ओढून फोटो-व्हिडिओ काढून पैसे उकळणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश.

Sandeep Shirguppe
Miraj Crime News : मिरजेसह सांगली, कोल्हापूर भागातील तरुणांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून पैसे लुटणाऱ्या महिलेसह साथीदाराला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. हनी ट्रॅपच्या या प्रकारामुळे पोलिसांनीही गंभीरपणे तपास करत प्रकरणाची व्याप्ती तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

