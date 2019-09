"व्हीटीटी'मार्फत सोलापूर वेधेल जगाचे लक्ष 

सोलापूर : अख्ख्या जगाला टेरी टॉवेलचा पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये चीन आघाडीवर आहे. मात्र परदेशी ग्राहक भारतातून टॉवेल आयात करण्यास पसंती देतात, हे सोलापुरातील टेरी टॉवेल उत्पादकांच्या लक्षात आले. त्याचप्रमाणे सोलापुरात "जीआय' मानांकित टेरी टॉवेलची निर्मिती होते, याची माहिती विदेशींसह भारतातील व्यापाऱ्यांनाही नाही. त्यामुळे देशात प्रथमच आयोजित आंतरराष्ट्रीय "व्हायब्रंट टेरी टॉवेल-ग्लोबल एक्‍स्पो समीट' (व्हीटीटी)च्या माध्यमातून जगाचे लक्ष वेधून घेणे व सोलापूरची उत्पादने जागतिक स्तरावर पोचवण्यासाठी येथील उत्पादक एकवटले आहेत. दरम्यान, जगातील 23 देशांतून 2016-17 या वर्षात 67 हजार 516 कोटी रुपये इतकी टेरी टॉवेल बाजाराची उलाढाल दिसून आली. त्यात भारतीय टेरी टॉवेलची निर्यात सात हजार 991 कोटी रुपयांची आहे. सोलापूरची सध्याची देशांतर्गत व विदेशी वार्षिक उलाढाल सुमारे 1200 कोटींची आहे. एकूण उत्पादनांपैकी 60 टक्के उत्पादने निर्यात होतात. येथील टेक्‍स्टाईल डेव्हलपमेंट फाउंडेशनतर्फे ग्लोबल नेटवर्कच्या साहाय्याने येत्या 25 ते 27 सप्टेंबर असे तीन दिवस सोलापुरात आंतरराष्ट्रीय "व्हीव्हीटी' प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात विविध देशांतून जवळपास 200 तसेच एक हजारापर्यंत देशांतर्गत व्यापारी भेट देणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाच्या माध्यमातून सोलापुरी "जीआय' मानांकित टेरी टॉवेलचा डंका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बजावण्याची संधी येथील उद्योजकांना मिळाली आहे. टेरी टॉवेल निर्यातीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर

टेरी टॉवेल निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये भारतासह चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, टर्की, इजिप्त व व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे. त्यात चीन प्रथम, भारत द्वितीय तर पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या अमेरिकेचे लक्ष वेधून घेण्याकरिता व रोजगारात वाढ होण्याकरिता "व्हीटीटी' खूपच परिणामकारक ठरेल, अशी शक्‍यता उद्योजकांनी वर्तवली. विविध देशांनी 2016-17 मध्ये केलेली टेरी टॉवेलची आयात व कंसात भारतातून त्या देशांना झालेली निर्यात (कोटी रुपयांमध्ये)

* यूएसए : 22770 (5285) * जर्मनी : 6538 (256) * जपान : 6505 (74) * फ्रान्स : 4639 (160) * यूके : 4439 (553) * कॅनडा : 4236 (245) * व्हिएतनाम : 2409 (6) * नेदरलॅंड : 2261 (102) * मेक्‍सिको : 2158 (100) * स्पेन : 2050 (79) * ऑस्ट्रिया : 1780 (306) * इटली : 1720 (107) * पोलंड : 1702 (45) * यूएई : 1400 (242) * श्रीलंका : 1035 (38) * थायलंड : 505 (13) * चिली : 454 (161) * न्यूझीलंड : 293 (74) * साउथ आफ्रिका : 283 (120) * कतार : 183 (7) * ओमान : 117 (3) * नेपाळ : 23 (8) * केनिया : 16 (7). विकसित देशांची कापडाची मागणी पूर्ण करण्याची, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची संधी भारतीय वस्त्रोद्योजकांना आहे. संपूर्ण जगाला लागणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचे, दर्जाचे टॉवेल सोलापुरात तयार होते याची तसेच "जीआय' मानांकित टॉवेलची माहिती जगाला देणे गरजेचे आहे. "व्हीटीटी' प्रदर्शनानंतर सोलापूर जागतिक नकाशावर नवे व्यापारी केंद्र म्हणून उदयास येईल.

- राजेश गोसकी, अध्यक्ष, टीडीएफ

Web Title: Solapur VTT will attract to the world's attention