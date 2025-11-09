सोलापूर

Mohol Municipal Election: 'मोहोळच्या नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून १२ महिला इच्छुक'; नगरसेवक पदासाठी ६६ जणांनी दिल्या मुलाखती

BJP’s Candidate Selection Process Begins in Mohol: राजन पाटील यांच्या भाजप प्रवेशानंतर इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे जुन्या-नव्यांचा मेळ घालत घराघरांत कमळ पोचवून नगरपरिषदेमध्ये कमळ फुलविणे यासाठी मोठी कसरत नेत्यांसह कार्यकर्त्यांना करावी लागणार आहे.
BJP candidate interviews underway in Mohol; 12 women express interest in municipal president post.

BJP candidate interviews underway in Mohol; 12 women express interest in municipal president post.

मोहोळ : मोहोळ नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी भारतीय जनता पार्टीकडे उमेदवारीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या इच्छुकांच्या पक्षश्रेष्ठीसमोर आज मुलाखती घेण्यात आल्या. यामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी १२ तर नगरसेवकांसाठी ६६ जणांनी उमेदवारीची मागणी केली आहे.

