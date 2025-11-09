Mohol Municipal Election: 'मोहोळच्या नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून १२ महिला इच्छुक'; नगरसेवक पदासाठी ६६ जणांनी दिल्या मुलाखती

मोहोळ : मोहोळ नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी भारतीय जनता पार्टीकडे उमेदवारीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या इच्छुकांच्या पक्षश्रेष्ठीसमोर आज मुलाखती घेण्यात आल्या. यामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी १२ तर नगरसेवकांसाठी ६६ जणांनी उमेदवारीची मागणी केली आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.माजी आमदार राजन पाटील, सोलापूर पूर्व निवडणूक प्रमुख माजी आमदार राम सातपुते, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश चवरे, तालुकाध्यक्ष सतीश काळे, नगरपरिषद निवडणूक प्रभारी सुशील क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीमध्ये ता. ८ रोजी हॉटेल शुभममध्ये मुलाखती घेण्यात आल्या..यावेळी अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी आरक्षित असलेल्या नगराध्यक्षपदासाठी शीतल सुशील क्षीरसागर, शोभा नागनाथ सोनवणे, शुभांगी नागनाथ क्षीरसागर, यशोदा कांबळे, स्मिता प्रकाश कोकणे, सुनीता छगन अष्टुळ, सारिका किसन गायकवाड, साक्षी रोहित फडतरे, मनिषा विक्रम फडतरे, वर्षा गौतम क्षीरसागर, सरिता संतोष सुरवसे, लक्ष्मी संतोष खंदारे आदी १२ महिला उमेदवारांनी पक्षाकडे संधी देण्याची मागणी केली आहे. तर दहा प्रभागातून नगरसेवकपदासाठी ६६ जणांनी उमेदवारांनी मागणी केली असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष सतीश काळे व निवडणूक प्रभारी सुशील क्षीरसागर यांनी दिली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...राजन पाटील यांच्या भाजप प्रवेशानंतर इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे जुन्या-नव्यांचा मेळ घालत घराघरांत कमळ पोचवून नगरपरिषदेमध्ये कमळ फुलविणे यासाठी मोठी कसरत नेत्यांसह कार्यकर्त्यांना करावी लागणार आहे. पक्षाकडून अधिकृत उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर अधिक चित्र स्पष्ट होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.