Karmala Theft Case : 'करमाळ्यात पिकअपमधून सव्वा लाखांची बॅग लंपास'; युनियन बँकेतून पैसे काढताना ठेवली पाळत

करमाळा: करमाळा शहरात बँकेत पैसे काढण्यासाठी येणाऱ्या लोकांवर लक्ष ठेवून पैसे लुटणारी टोळी सक्रिय झाली असून, अंजनडोह (ता. करमाळा) येथील दूध डेअरी चालक दीपक सुभाष शेळके (वय ३२) यांची युनियन बँकेतून पैसे काढताना लक्ष ठेवून सव्वा लाखांची बॅग चोरट्यांनी लंपास केली आहे..चोरी करणारा सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. संबंधित चोरट्यांनी बँकेतून पैसे काढताना लक्ष ठेऊन जाणीवपूर्वक दीपक शेळके ज्या पिकअपमधून जाणार होते त्या पिकअपची हवा सोडून पैशाची बॅग लंपास केली आहे. याबाबत फिर्याद देण्यासाठी दीपक शेळके गेले असता, त्यांची फिर्याद पहिल्या दिवशी न घेता, पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशी फिर्याद घेतली आहे. याबाबत दीपक शेळके यांनी करमाळा पोलिसात फिर्याद दिली आहे..माझी अंजनडोह येथे शिवान्या दूध डेअरी आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया करमाळा शाखेत खाते आहे. १६ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ च्या सुमारास युनियन बँक ऑफ इंडिया शाखेतून एक लाख पंचवीस हजार काढून घेतली. बँकेजवळ लावलेल्या पिकअपमध्ये जाऊन बसलो. काही अंतरावर गेल्यानंतर टायरची हवा कमी झाल्याचे जाणवले त्यामुळे पिकअप चालक व मी दोघेही खाली उतरलो. खाली उतरलेले पाहून संबंधित चोरट्यांनी गाडीतील बॅग घेऊन पसार झाले.