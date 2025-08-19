सोलापूर

Karmala Theft Case : 'करमाळ्यात पिकअपमधून सव्वा लाखांची बॅग लंपास'; युनियन बँकेतून पैसे काढताना ठेवली पाळत

Union Bank Looted Solapur : माझी अंजनडोह येथे शिवान्या दूध डेअरी आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया करमाळा शाखेत खाते आहे. १६ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ च्या सुमारास युनियन बँक ऑफ इंडिया शाखेतून एक लाख पंचवीस हजार काढून घेतली. बँकेजवळ लावलेल्या पिकअपमध्ये जाऊन बसलो.
₹1.25 lakh stolen from pickup in solapur
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करमाळा: करमाळा शहरात बँकेत पैसे काढण्यासाठी येणाऱ्या लोकांवर लक्ष ठेवून पैसे लुटणारी टोळी सक्रिय झाली असून, अंजनडोह (ता. करमाळा) येथील दूध डेअरी चालक दीपक सुभाष शेळके (वय ३२) यांची युनियन बँकेतून पैसे काढताना लक्ष ठेवून सव्वा लाखांची बॅग चोरट्यांनी लंपास केली आहे.

