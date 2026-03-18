Solapur News: भुईकोट किल्ल्यातील बाराव्या शतकातील कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर भग्नावस्थेत; पुनर्निर्मितीसाठी इतिहासप्रेमी, भाविकांचे साकडे!

सोलापूर : केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात असलेल्या भुईकोट किल्ल्यातील बाराव्या शतकातील कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर आज भग्नावस्थेत आहे. त्याच्या पुनर्निर्मितीची मागणी इतिहासप्रेमी व भाविकांकडून होत आहे. यासंदर्भात एका भाविकाने माहेश्वर लिंगासमोर लिखित फलक लावत सिद्धेश्वर देवस्थान समितीकडे साकडे घातले आहे..सध्या बाळीवेस येथे असलेले कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर मूळतः किल्ला परिसरात होते. किल्ल्याच्या बांधकामापूर्वी असलेले हे मंदिर आज किल्ल्याच्या आतील भागात भग्नावस्थेत आहे. हा किल्ला पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात असल्याने या ठिकाणी नियमित दर्शनासाठी जाता येत नाही. मात्र, श्रावणात व महाशिवरात्रीला अनेक भाविक येथे जातात..स्वतः सिद्धरामेश्वरांनी स्थापन केलेल्या या मंदिराचे आता फक्त भग्नावस्थेतील जोते, काही खांब व शिवलिंग एवढेच अवशेष शिल्लक आहेत. या मंदिराची पुनर्बांधणी करणे शक्य आहे. मात्र, पुरातत्त्व विभागाचे नियम व निकष पूर्ण करून पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. यासाठी नुकतेच एका अज्ञात भाविकाने सिद्धेश्वर देवस्थान कमिटीला साकडे घातले असून तसा फलक सिद्धेश्वर मंदिर परिसरातील माहेश्वर लिंग येथे लावलेला आहे..नवनिर्मितीच्या निकषासाठी पाठपुरावा आवश्यकसध्या उपलब्ध असलेल्या अवशेषांवरून सध्याचे मंदिर उभे आहे. मात्र, पूर्ण मंदिराचा फोटो अथवा चित्र उपलब्ध नाही. जमिनीखाली दडलेले हे मंदिर पुरातत्त्व विभागाने बाहेर काढलेले आहे. मात्र, नवनिर्मितीसाठीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा आवश्यक आहे, अशी माहिती पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..पुरातत्त्व विभागाने या मंदिराची पुनर्निर्मिती करावी, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. किल्ल्यातील मंदिराप्रमाणेच सध्याचे कपिलसिद्ध मंदिर पुन्हा उभारण्यात आलेले आहे. यामुळे आर्किटेक्टकडून तसे कल्पनाचित्र तयार करता येऊ शकते. यावरून या मंदिराचा जीर्णोद्धार शक्य आहे.- नितीन अणवेकर, पुरातत्त्व अभ्यासक