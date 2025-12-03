Solapur BOT Project Failure: Bankruptcy of Contractor Firm Halts Development

Solapur BOT Project Failure: Bankruptcy of Contractor Firm Halts Development

Sakal

सोलापूर

Solapur News: 'साेलापुरातील बाळीवेस बीओटी प्रकल्प १४ वर्षांनंतरही अर्धवट'; मंत्रीचंडक कन्स्ट्रक्शन कंपनी दिवाळखोरीत; कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडाले !

Solapur BOT project : सोलापुरातील बाळीवेस बीओटी प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून लोकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. शहराच्या विकासाला नवे पंख मिळतील, वाहतूक व्यवस्था सुधारेल आणि महापालिकेला मोठा महसूल मिळेल, अशी स्वप्ने दाखवली गेली होती. मात्र वास्तव पूर्णपणे उलटे ठरले.
Published on

सोलापूर : बाळीवेस येथील महापालिकेंतर्गत असलेल्या बीओटी प्रकल्पाचे काम चौदा वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत आहे. १४ वर्षांमध्ये संबंधित मक्तेदार मंत्रीचंडक कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. आता कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याचे सांगून महापालिका जागा ताब्यात घेत आहे. १५ वर्षात संबंधित मक्तेदारावर कारवाई का झाली नाही? या दरम्यान महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Loading content, please wait...
Project
district
Infrastructure
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com