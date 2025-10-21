Solapur News: 'पुण्यातील १५ कंपन्या सोलापुरात सेवा देणार'; आयटी असोसिएशन मेळाव्यात सहभागी उद्योजकांनी दिला शब्द

सोलापूर : सोलापूर शहरात आयटी पार्क सुरू होण्याचा हालचाली वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर रविवारी सायंकाळी फिल्म सिटीमध्ये आयोजित आयटी असोसिएशनच्या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या आयटी अभियंत्यांपैकी सोलापूर शहरात १५ जणांनी आयटी सेवा देण्यास सहमती दर्शवली आहे. मेळाव्यासाठी पुणे, बंगळूर, हैदराबाद व मुंबईचे २३० जणांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २०० हून अधिक जणांनी सहभाग नोंदवला. या मेळाव्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला जाणार असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष अपूर्व जाधव यांनी सांगितले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.आयटी असोसिएशनच्या वतीने आयोजित मेळाव्यात उद्योजक राजेश दमाणी, असोसिएशनचे अध्यक्ष अपूर्व जाधव, उपाध्यक्ष माऊली झांबरे, सचिन कुंदन जाधव, जयंत पाटील, अंकित दमाणी यांच्यासह असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी माऊली झांबरे, अभिजित पाटील, जयंत पाटील यांनी सोलापुरात सुरू असलेल्या कंपन्यांची पीपीटीद्वारे माहिती सादर केली. यामध्ये सोलापुरात कोणत्या कंपन्यांचे काम सुरू आहे, काय काम केले जाते, कंपनीत किती कर्मचारी आहेत यासह भविष्यात असलेल्या संधीचा यामध्ये समावेश होता..पुणेच्या तुलनेत सोलापूरला आयटी विस्तारीकरणास मोठा वाव आहे. आयटीमध्ये काम करणाऱ्यांना आवश्यक असलेला इको सिस्टिम डेव्हलप व्हावी. तसा आयटी पार्क उभारण्यास विलंब झाला असला तरी ही सोलापूरच्या तरुणांसाठी मोठी संधी आहे. इतर शहराच्या तुलनेने सोलापूर आयटीसाठी पोषक आहे. यामुळे सोलापूरला मोठे भविष्य असेल.- राजेश दमाणी, उद्योजक..सध्या शहरात तीन कंपन्यांकडून सेवा देतात. जे सोलापूरचे आहेत, पण आज आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत, अशा अनेक जणांनी एकत्र येण्याचा विश्वास व्यक्त केला. टीसीए, विप्रोसह इतर नामवंत कंपनीत काम करणाऱ्या अभियंत्यांनी नवी सुरवात करण्याचा शब्द मेळाव्यातून दिला आहे.- माऊली झांबरे, उपाध्यक्ष आयटी असोसिएशन..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.शासकीय स्तरावर आयटी पार्क उभारण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. सध्या शहरात ७० हून अधिक कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. आयटी पार्क उभारल्यास इतर शहरापेक्षा सोलापूरची वेगाने प्रगती शक्य आहे. शहरातील अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले ८० टक्केहून अधिक तरुण पुणे, मुंबई, हैदराबादला पसंती देतात. यामुळे सोलापुरात आयटी पार्क उभारण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.- विजय जाधव, सचिव, आयटी असोसिएशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.