सोलापूर

Solapur Rain Update:'सोलापूरला पाण्याचा वेढा; १५० नगरांमध्ये पाणीच पाणी', घरांना नाल्याचे स्वरूप; आयुक्त, आमदारांकडून पाहणी

Solapur Encircled by Floods: मुसळधार पावसामुळे स्थानिक नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली. बाधित परिसरात आमदार विजयकुमार देशमुख व आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी भेट देत नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पावसात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले.
Flood-hit Solapur: 150 localities submerged, officials inspecting affected areas.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सोलापूर शहरात बुधवारी रात्रभर पावसाने झोडपले. शहर व हद्दवाढ भागातील साधारण १५० नगरांमधील रस्त्यांवर गुडघाभर पाणी साचले होते. शेळगी, मित्रनगर, विडी घरकूल, २५६ गाळा, कवितानगर आदी भागातील घरांमध्ये नाल्याचे पाणी शिरले. शहरात ७१ ठिकाणी लोकांच्या घरांत पाणी शिरले. घरात पाणी घुसल्याने प्रभाग क्र. १, २ व प्रभाग १०, ११, १२, २४, २५, मध्ये जनजीवन विस्कळित झाले.

rain
water
district
rain damage crops
rainy session
Flood Damage News
Solapur

