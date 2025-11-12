सोलापूर

धक्कादायक घटना! '१६ वर्षीय मुलाने घेतला गळफास'; बार्शी तालुक्यातील घटना, शाळेतून दुपारी जेवणाच्या सुट्टीनंतर घरी अन्..

Tragedy in Barshi: पुन्हा दुपारी शाळेत आला नसल्यामुळे त्याचे मित्र त्याला बघण्यासाठी तीन वाजेच्या दरम्यान गेले असता तो स्वतःच्याच घरात लोखंडी अँगलला ओढणीच्या साह्याने गळफास घेतलेला दिसला. मुलांनी लागलीच आरडाओरडा केला.
Tragic incident in Barshi taluka — 16-year-old student found dead after returning home from school; police begin investigation.

सकाळ वृत्तसेवा
पांगरी : बार्शी तालुक्यातील कुसळंब येथील सोळा वर्षीय अल्पवयीन मुलाने स्वतःच्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना आज (ता.१०) दुपारी तीन वाजण्यासाच्या सुमारास घडली. आर्यन सचिन काटकर (वय १६, रा.कुसळंब) असे आत्महत्या केलेल्या मुलाचे नाव आहे.

