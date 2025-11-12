धक्कादायक घटना! '१६ वर्षीय मुलाने घेतला गळफास'; बार्शी तालुक्यातील घटना, शाळेतून दुपारी जेवणाच्या सुट्टीनंतर घरी अन्..

पांगरी : बार्शी तालुक्यातील कुसळंब येथील सोळा वर्षीय अल्पवयीन मुलाने स्वतःच्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना आज (ता.१०) दुपारी तीन वाजण्यासाच्या सुमारास घडली. आर्यन सचिन काटकर (वय १६, रा.कुसळंब) असे आत्महत्या केलेल्या मुलाचे नाव आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, आर्यन काटकर हा दहावीत शिकत होता. तो सकाळी शाळेला गेला होता व दुपारी जेवणाच्या सुट्टीनंतर तो घरी जेवण्यासाठी आला. यावेळी घरात कोणीही नव्हते. आई आजोबा शेतात गेले होते. तर आजी कार्यक्रमासाठी बार्शी येथे गेली होती. वडील दोन दिवसांपूर्वी इचलकरंजी येथे गेले होते..पुन्हा दुपारी शाळेत आला नसल्यामुळे त्याचे मित्र त्याला बघण्यासाठी तीन वाजेच्या दरम्यान गेले असता तो स्वतःच्याच घरात लोखंडी अँगलला ओढणीच्या साह्याने गळफास घेतलेला दिसला. मुलांनी लागलीच आरडाओरडा केला. शेजारील लोक जमा झाले. त्याला तत्काळ ग्रामीण रुग्णालय बार्शी येथे उपचारासाठी दाखल केले. .Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला.परंतु, उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. याबाबत बार्शी तालुका पोलिसात बार्शी ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी श्रीमती अडसूळ यांनी माहिती दिली असून पुढील तपास पोलिस नाईक प्रदीप चौधरी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.