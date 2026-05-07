Solapur Kidnapping: सोलापुरात १६ वर्षीय मुलीचे अपहरण; २१ दिवसांनंतरही शोध नाही, कुटुंबाचे उपोषण, हस्तक्षेप करणारे आमदार कोण?

सोलापूर : अल्पवयीन मुलीचा २१ दिवसांनंतरही शोध न लागल्याने कुटुंबियांच्या संयमाचा बांध फुटला. कथित मानहानीला न घाबरता कुटुंबीय उघडपणे पुढे आले आणि त्यांनी मंद्रूप पोलिस ठाण्यासमोर बुधवारी उपोषण केले. या प्रकरणात एका आमदारासह जिल्हा परिषद सदस्याचा मंद्रूप पोलिसांवर दबाव असल्याचा गंभीर आरोप अपहरण झालेल्या अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबियांनी 'दैनिक सकाळ'शी बोलताना केला..मंद्रूप येथील १६ वर्षे ९ महिने वयाच्या अल्पवयीन मुलीचे १५ एप्रिल रोजी पहाटे पाचच्या सुमारास अपहरण झाले. शोध घेऊनही मुलगी सापडली नाही. त्यामुळे कुटुंबियांनी दुपारी चारच्या सुमारास मंद्रूप पोलिसांना माहिती दिली. दुसऱ्या दिवशी, १६ एप्रिल रोजी दुपारी ३.२९ वाजता पोलिसांत रीतसर फिर्याद दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून कुटुंबियांना घेऊन अकलूज, दौंड (जि. पुणे) व कळंब (जि. धाराशिव) परिसरात तपास केला; मात्र मुलीचा शोध लागला नाही..तपासाबाबत समाधान न झाल्यामुळे फौजदार विद्यासागर सोनकांबळे, हवालदार सचिन मसलखांब आणि पोलिस कॉन्स्टेबल माजिद शेख या पोलिस कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी कुटुंबियांनी केली होती. त्यानंतरही मुलीचा शोध लागला नाही. त्यामुळे कुटुंबियांनी पोलिस ठाण्यासमोर उपोषण सुरू केले..या पार्श्वभूमीवर संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून तपास काढून घेण्याचे आश्वासन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर पटवारी यांनी दिल्याचे कुटुंबियांनी सांगितले. तसेच, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वरिष्ठांनी कडक समज दिली असून बेपत्ता मुलींच्या प्रकरणांचा प्राधान्याने तपास करण्याच्या सूचना पोलिस कर्मचाऱ्यांना दिल्याचे समजते..पोलिसांकडून आकडेवारीची लपवाछपवी?या प्रकरणाचा तपास मी स्वतः करणार आहे. आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही आणि तो आम्ही जुमानत नाही. लवकरच मुलीचा शोध घेऊ, असे पोलिस निरीक्षक शंकर पटवारी यांनी सांगितले. जानेवारीपासून मुलींच्या अपहरणाच्या सात घटना घडल्या असून त्यापैकी सहा मुलींचा शोध लागला असून ही एकच मुलगी अद्याप सापडलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, 'सकाळ'कडे उपलब्ध माहितीनुसार एकाहून अधिक मुलींचा अद्याप शोध लागलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांकडून आकडेवारी लपवली जात असल्याचे दिसून येते..हस्तक्षेप करणारे आमदार कोण?मुलीचे अपहरण करणारा संशयित वेळापूर (ता. माळशिरस) येथील असल्याचा कुटुंबीयांचा दावा आहे. या प्रकरणात कारवाई होऊ नये म्हणून एका आमदारासह जिल्हा परिषद सदस्याने पोलिसांवर दबाव आणल्याचा आरोप मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.