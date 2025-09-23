Solapur Crime:'१६ वर्षीय मुलाने दीड महिन्यात चोरल्या सहा दुचाकी'; पहिल्यांदाच चोऱ्या; चाैकशीत भलतचं कारण आलं समाेर..

सोलापूर: पहिल्यांदाच शहर पोलिसांच्या रेकॉर्डवर आलेल्या १६ वर्षीय मुलाने अवघ्या एक-दीड महिन्यात शहरातून सहा दुचाकी चोरल्या. चोरीच्या दुचाकीतील पेट्रोल संपल्यावर तो तेथेच टाकून दुसरी दुचाकी चोरत होता. त्याला जेलरोड पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने पकडले आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सोलापूर शहरातून प्रत्येक महिन्याला सरासरी ३० ते ३२ दुचाकी चोरीला जातात. त्यात विधीसंघर्षग्रस्त बालकांचा सहभाग मोठा आढळतो. कौटुंबिक परिस्थिती हालाखीची असलेल्या त्या अल्पवयीन मुलाला मित्रांच्या नादाला लागून दुचाकी रायडिंगची आवड निर्माण झाली. त्यातून रहदारीच्या ठिकाणी कोणाचे लक्ष नसल्याची खात्री करून दुचाकी चोरून न्यायचा. दुचाकीचे नंबरप्लेट काढून ती वापरत होता. त्याला न आवडलेली दुचाकी पेट्रोल आहे तोपर्यंत वापरत होता. .आवडलेल्या दुचाकी त्याने त्याच घराजवळील झुडुपात लावल्या होत्या. जेलरोड पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे प्रमुख सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वातील पथकाने त्या विधीसंघर्षग्रस्त बालकास पकडले. याशिवाय एजाज अहमद युसूफ बागवान (रा. विजापूर वेस, शुक्रवार पेठ) याने चोरलेल्या देखील दोन दुचाकी या पथकाने हस्तगत केल्या आहेत..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .हॅण्डल लॉक सहजपणे तोडून चोरीसहायक पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण, जेलरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी राऊत, पोलिस निरीक्षक भाऊराव बिराजदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकप्रमुख संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वातील पथकाने शहरातून आठ दुचाकी चोरणाऱ्या दोघांना पकडले. दोघेही सहजपणे दुचाकीचे हॅण्डल लॉक तोडून काही मिनिटातच पसार होत होते. खबऱ्यांकडील माहितीवरून पोलिसांनी त्या दोघांना पकडले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.