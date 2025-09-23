सोलापूर

Solapur Crime:'१६ वर्षीय मुलाने दीड महिन्यात चोरल्या सहा दुचाकी'; पहिल्यांदाच चोऱ्या; चाैकशीत भलतचं कारण आलं समाेर..

First-Time Offender: सोलापूर शहरातून प्रत्येक महिन्याला सरासरी ३० ते ३२ दुचाकी चोरीला जातात. त्यात विधीसंघर्षग्रस्त बालकांचा सहभाग मोठा आढळतो. कौटुंबिक परिस्थिती हालाखीची असलेल्या त्या अल्पवयीन मुलाला मित्रांच्या नादाला लागून दुचाकी रायडिंगची आवड निर्माण झाली.
Police recover six stolen motorcycles and arrest 16-year-old teen in Solapur.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: पहिल्यांदाच शहर पोलिसांच्या रेकॉर्डवर आलेल्या १६ वर्षीय मुलाने अवघ्या एक-दीड महिन्यात शहरातून सहा दुचाकी चोरल्या. चोरीच्या दुचाकीतील पेट्रोल संपल्यावर तो तेथेच टाकून दुसरी दुचाकी चोरत होता. त्याला जेलरोड पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने पकडले आहे.

