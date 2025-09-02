Soapur News:'प्रवासी बॅगेत गांजा; ओरिसातील दोघे अटकेत', संशयितांना कोठडी; १७ किलो गांजासह पावणेचार लाखांचा मुद्देमाल जप्त

सोलापूर : पोलिसांना खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सोलापूर-कोल्हापूर रोडवरील कोरोली ब्रीजखाली साडेसतरा किलो गांजासह ओरिसा राज्यातील दोन तरुणांना जेरबंद केले आहे. ३० ऑगस्ट रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक सूरज निंबाळकर यांना गांजा वाहतुकीसंदर्भात खबऱ्यांकडून खात्रीशीर माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी ही कारवाई पार पाडली..Wardha Rain Update :'वर्धा जिल्ह्यातील सात जलाशयांनी गाठली शंभरी';पाच प्रकल्पांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू, पर्यटकांची हाेतेय गर्दी.गांजा घेऊन दोघेजण सोलापूर ग्रामीणमध्ये येणार असल्याने पोलिसांनी सोलापूर- कोल्हापूर रोडवरील कोरोली ब्रीजजवळ सापळा लावला होता. त्यानुसार दोन तरुण गाडीतून उतरून हातात एक-एक प्रवासी बॅग घेऊन पुलाकडे चालत येत होते. गांजा घेऊन आलेले हेच तरुण असल्याची खात्री झाल्यावर पोलिसांनी त्यांना चारही बाजूंनी घेराव घालून पकडले..सूरज प्रदीप नायक (वय २१) व विग्यानंद वालतेनो नायक (वय २१, दोघेही रा. भालीपंका, ता. गुलवा, जि. ओरिसा) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडील प्रवासी बॅगांची पंचांसमक्ष झडती घेतली. त्या बॅगांमध्ये १७ किलो ५६७ ग्रॅम गांजा होता. पोलिसांनी गांजासह दोन मोबाईल असा तीन लाख ७३ हजार ३४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. यासंदर्भात कामती पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपींना न्यायालयाने ४ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक सूरज निंबाळकर तपास करीत आहेत..Solapur News: 'पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्याने जीवन संपवले'; मुस्ती येथील घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ.‘यांच्या’ पथकाने पार पाडली कामगिरीही कामगिरी पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, पोलिस उपअधीक्षक दीपक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय जगताप, सहायक पोलिस निरीक्षक भिमगोंडा पाटील, उपनिरीक्षक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वात सहायक फौजदार नीलकंठ जाधवर, अंमलदार सलीम बागवान, हरिदास पांढरे, विजयकुमार भरले, अनिस शेख, जयवंत सादूल, अश्विनी गोटे, सागर ढोरे पाटील, प्रमोद शिंपाळे, समर्थ गाजरे, यश देवकते, योगेश जाधव, संदीप हुलगे, सुनंदा झळके, राजेंद्र गवेकर, दिलीप थोरात यांच्या पथकाने पार पाडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.