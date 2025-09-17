Solapur fraud:'बार्शीतील अनेकांची एक कोटी ७० लाखांची फसवणूक'; शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे दाखवले आमिष, सात जणांवर गुन्हा

बार्शी : शेअर बाजारात गुंतवणूक करून पाच टक्के रक्कम जास्तीने परतावा देण्याचे आमिष दाखवून शहरासह तालुक्यातील मित्र परिवारांची १ कोटी ७० लाख ८६ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तीन महिलांसह सात जणांवर बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .धीरज दीपक अग्रवाल, रचना अग्रवाल (दोघे रा. बार्शी), तन्मय शैलेश गुप्ता(रा. हैदराबाद), नम्रता गुप्ता, रंचित गुप्ता (रा. पुणे), ज्योती शिंदे, सुधीर शिंदे(दोघे रा. बार्शी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पांडुरंग शिंदे(रा. बाभूळगाव, ता. बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना २०२० ते २०२३ दरम्यान घडली..अग्रवाल याने पत्नी, तिचा भाऊ, त्याची बहिण, त्यांचे पती, असे नातेवाइकांनी संगनमत करून शहरात ऑनलाइन बैठक घेतली होती. त्यामध्ये शेअर गुंतवणुकीसाठी चार नामांकित कंपन्या असून रक्कम गुंतवली तर पाच टक्के जास्त परतावा रक्कम मिळेल असे सांगितले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.स्वतः ९६ लाख ८६ हजार, सुरेश उमाप (रा. कळंबवाडी, ता. बार्शी), विजया पवार (रा. शेंडगे प्लॉट, लातूर रोड बार्शी), शशिकांत पवार (रा. गावडी दारफळ, ता. उत्तर सोलापूर), राहुल जाधव (रा. कॅन्सर हॉस्पिटल चौक, बार्शी) यांनी प्रत्येकी पाच लाख रुपये, अख्तर तांबोळी (रा. बार्शी) यांनी सहा लाख रुपये व अन्य जणांची अशी एकूण एक कोटी ७० लाख ८६ हजार रुपयांची गुंतवणूक रोख तसेच ऑनलाइन, बँकेमार्फत ट्रान्सफर करून रक्कम देण्यात आली होती. सुरुवातीस काही महिने परतावा दिला पण नंतर परतावा तसेच गुंतवणूक केलेले पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू झाली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले असे फिर्यादीत म्हटले आहे पोलिस उपनिरीक्षक उमाकांत कुंजीर तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.