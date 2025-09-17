सोलापूर

Solapur fraud:'बार्शीतील अनेकांची एक कोटी ७० लाखांची फसवणूक'; शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे दाखवले आमिष, सात जणांवर गुन्हा

₹1.70 Crore Fraud in Barshi: एक कोटी ७० लाख ८६ हजार रुपयांची गुंतवणूक रोख तसेच ऑनलाइन, बँकेमार्फत ट्रान्सफर करून रक्कम देण्यात आली होती. सुरुवातीस काही महिने परतावा दिला पण नंतर परतावा तसेच गुंतवणूक केलेले पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू झाली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
“Barshi investors cheated of ₹1.70 crore in a false share market scheme; seven accused booked.”

सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी : शेअर बाजारात गुंतवणूक करून पाच टक्के रक्कम जास्तीने परतावा देण्याचे आमिष दाखवून शहरासह तालुक्यातील मित्र परिवारांची १ कोटी ७० लाख ८६ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तीन महिलांसह सात जणांवर बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Solapur

