Solapur News: '१५ दिवसांत केला प्रलंबित १७ हजार दाखल्यांचा निपटारा'; जन्म-मृत्यू विभागात कर्मचारी वाढवून, सुट्या रद्द करून कामात आणली गती

सोलापूर: महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागात मागील दहा महिन्यांपासून १७ हजार जन्म-मृत्यू दाखले विविध कारणास्तव प्रलंबित होते. ऑनलाइन प्रणाली असूनही दाखल्यांच्या मंजुरीसाठी विलंब होत होता. आयुक्तांचा पक्षपाती कारभार अन् अधिकाऱ्यांमधील नाराजी याचा थेट परिणाम कामावर झाल्यामुळे नागरिकांची अडचण होत होती. याबाबत 'सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर आरोग्य विभागाने कर्मचारी वाढवून, सुट्या रद्द करत कामात गती आणली आणि अवघ्या १५ दिवसांत १७ हजार प्रलंबित दाखल्यांचा विषय मार्गी लावला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक शहरी दवाखान्यात दाखल होतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नवजात बाळाची नोंद दाखला महापालिकेत मिळतो. त्यामुळे नवजात बालकाचे नाव लावणे, नावात दुरुस्ती, जुने दाखले यासह आधार-पॅन कार्ड, शैक्षणिक कामांसाठी, कुटुंब नोंद, वारसा आणि विमा दाव्यासाठी तसेच शासकीय कामांसाठी जन्म-मृत्यू दाखला आवश्यक असतो. परंतु, प्रलंबित दाखल्यांमुळे अनेकदा महत्त्वाच्या कामात अडथळा निर्माण होतो. गेल्या दहा महिन्यांत महापालिकेकडे ८० हजार दाखल्यांचे अर्ज होते. त्यापैकी १७ हजार अर्ज प्रलंबित होते..दाखल्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना महापालिकेत चकरा मारव्या लागत. सर्व्हर डाऊन, पडताळणी प्रक्रिया संथ, रेकॉर्ड अपडेटमध्ये त्रुटी अशी कारणे अधिकाऱ्यांकडून सांगितली जात होती. मनपा आयुक्तांच्या पक्षपाती कारभारामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. याचा परिणाम थेट कामावर होत होता. त्यामुळे सर्वच विभागातील कामांची गती मंदावली होती..अखेर नागरिकांच्या या समस्येला 'सकाळ'ने वाचा फोडत ''जन्म-मृत्यूचे १७ हजार दाखले प्रलंबित'', ''एकाच अधिकाऱ्यावर २४ पैकी १२ विभागाचा कारभार'' असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. प्रशासनाने याची दखल घेत, अवघ्या १५ दिवसांत १७ हजार प्रलंबित दाखल्यांचा निपटारा महापालिका आरोग्य विभागाने केला आहे..जन्म-मृत्यू दाखला विभागात अतिरिक्त १२ कर्मचारी देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक सुट्या व रजा रद्द केले. सकाळी १० ते सायंकाळी ८ असे १० तास कर्मचारी काम केले. प्रतिदिन एक हजार ते १२०० दाखले निकाली काढले. कामाचा वेग वाढवून नागरिकांची प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. ३० नोव्हेंबरपर्यंत झीरो पेंडन्सीसाठी मुदत होती. संबंधित विभागाने १५ दिवसातच काम पूर्ण केले.- डॉ. राखी माने, आरोग्याधिकारी, महापालिका.