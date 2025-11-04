आनंदाची बातमी! सोलापुरातील १९ विद्यार्थी झाले सीए; १०८ विद्यार्थ्यांनी दिली होती परीक्षा, राज्यात वाजताेय डंका..

सोलापूर: ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया’ (आयसीएआय) यांच्यातर्फे सनदी लेखापाल (सीए) अंतिम, इंटरमिजिएट आणि फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला आहे. या परीक्षेत सोलापूर जिल्ह्यातील १९ विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.भारतभरातून सीए फायनलसाठी एक लाख १ हजार २८ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी ११ हजार ४६६ विद्यार्थ्यांनी सीए पदवी मिळवली आहे. सोलापूर सेंटरवरून १०८ विद्यार्थ्यांनी सीए फायनलची परीक्षा दिली. त्यापैकी तब्बल १९ विद्यार्थ्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट पदवी प्राप्त केली. चार्टर्ड अकाउंटंट ही पदवी मिळवणे हे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचे यश असते. सोलापूर येथील सर्व नव्या सी.ए. झालेल्या विद्यार्थ्यांनी अथक परिश्रम, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर हे स्वप्न साकार केले आहे..तसेच सीए फाउंडेशनसाठी भारतभर ९८,८२७ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी १४,६०९ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले. सोलापूर सेंटरवरून २४० विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली असून १४ विद्यार्थ्यांनी यात यश मिळवले आहे. सीए इंटरमिजिएटचा निकाल १० टक्के लागला आहे. विद्यार्थ्यांच्या यशाबद्दल सीए असोसिएशनचे पदाधिकारी सीए चंद्रकांत गालपल्ली, सीए शुभम नोगजा, सीए जगन्नाथ भैसे, सीए राजेंद्र बुरा, सीए चेतन नोगजा व सीए नागेश कणकी यांनी अभिनंदन केले आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...सातारा जिल्ह्यातील यशस्वी विद्यार्थीसीए अंतिम परीक्षेतील यशस्वी झालेले शहर-जिल्ह्यातील विद्यार्थी ः समर्थ गवळी, रोनक पुरवत, पियुष बोबे, सृष्टी सिंह, नंदन भुतडा, केशव भुतडा, साहिल कुलकर्णी, निनाद कुलकर्णी, प्रतीश पुनेकर, गोवर्धन बोल्ली, दर्शन बंदोडकर, रिया हिबारे, सबा शेख, अशोक विडप, युवराज गांधी, गोविंद शिंदे, आरती कंधारी, तेजस्वी गपाट व स्मिता नागमल्लेवार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.