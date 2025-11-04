सोलापूर

आनंदाची बातमी! सोलापुरातील १९ विद्यार्थी झाले सीए; १०८ विद्यार्थ्यांनी दिली होती परीक्षा, राज्यात वाजताेय डंका..

Pride of Solapur: भारतभरातून सीए फायनलसाठी एक लाख १ हजार २८ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी ११ हजार ४६६ विद्यार्थ्यांनी सीए पदवी मिळवली आहे. सोलापूर सेंटरवरून १०८ विद्यार्थ्यांनी सीए फायनलची परीक्षा दिली. त्यापैकी तब्बल १९ विद्यार्थ्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट पदवी प्राप्त केली.
सोलापूर: ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया’ (आयसीएआय) यांच्यातर्फे सनदी लेखापाल (सीए) अंतिम, इंटरमिजिएट आणि फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला आहे. या परीक्षेत सोलापूर जिल्ह्यातील १९ विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली आहे.

