Solapur News: २० टक्के प्रमाणपत्रे खोटी! साेलापूरात कामगारांना अनुभव प्रमाणपत्र देणारे ठेकेदारही बोगस;'कामगार मंडळा’कडून तपास सुरू..

सोलापूर : जिल्ह्यात सध्या १ लाख ५९ हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी आहे. बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, ही अनुभव प्रमाणपत्रे देणारे ठेकेदारही बोगस असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. गाव व शहर स्तरावर ठराविक ठेकेदारांचीच प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणावर जोडली गेल्याचे आढळून आले असून, सुमारे २० टक्के प्रमाणपत्रांमध्ये गोंधळ असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता बोगस ठेकेदारांचाही शोध प्रशासन घेत आहे..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध योजनांच्या लाभासाठी कामगारांची नोंदणी आवश्यक असते. नोंदणी करताना ओळखपत्रांसह संबंधित कामगाराने बांधकाम क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम केले असल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र ठेकेदारांकडून सादर करावे लागते. मात्र, तपासणीदरम्यान काही ठेकेदारांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे दिल्याचे समोर आले आहे..प्राथमिक चौकशीत काही ठेकेदारांचा प्रत्यक्षात बांधकाम क्षेत्राशी कोणताही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अनेक कामगारांची नोंदणी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेकेदारांची माहिती, त्यांचे कामकाज तसेच त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी प्रकरणानंतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील गैरप्रकार थांबावेत, यासाठी सर्व स्तरावर चौकशी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी गावा-गावांमध्ये बोगस ठेकेदारांची दलाली सुरू असल्याची माहिती पुढे येत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थींपर्यंत पोचविण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.- महेश झोळे, कामगार आयुक्त, सोलापूर.अनुभव प्रमाणपत्र देणाऱ्या ठेकेदारांचे नियम काय?ठेकेदार नोंदणीकृत असणे आवश्यक.संबंधित कामगाराकडून प्रत्यक्ष काम घेतलेले असावे व त्याची नोंद मस्टर रोल, पगार पावती किंवा साइटवरील नोंदीत असावी.कामगाराने किती दिवस किंवा किती महिने काम केले, याची स्पष्ट माहिती असावी.ठेकेदाराची ओळख व स्वाक्षरी असणे आवश्यक..Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...ठेकेदार अशी करतात बोगसगिरी?एखाद्या संस्था किंवा संघटनेच्या नावाने पावती पुस्तके तयार करून बनावट शिक्का व स्वाक्षरीद्वारे कागदपत्रे तयार केली जातात.काही ठिकाणी ठेकेदार असल्याची नोंद केवळ पावती पुस्तकावर असते; शासनाकडे अधिकृत नोंदणी नसते.गाव व शहर स्तरावर एका खोक्यामध्ये पाटील लावून दलाल किंवा मध्यस्थ साखळीने कामगारांची नोंदणी करून देण्याच्या नावाखाली पैसे घेऊन बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून देतात.त्यामुळे बांधकाम कामगारांच्या या खोट्या अनुभव प्रमाणपत्रांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी, कंपनीत काम करणारे कुटुंबदेखील बांधकाम कामगार बनले आहेत..