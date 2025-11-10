सोलापूर

MPSC Exam: 'एमपीएससीच्या परीक्षेला २१५५ जणांची दांडी'; सोलापूर शहरातील १४ उपकेंद्रांवर ३३१० जणांनी दिली परीक्षा

MPSC Examination Held Peacefully in Solapur: सोलापुरातून ३ हजार ३१० जणांनी आज ही परीक्षा दिली. जवळपास २ हजार १५५ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेला दांडी मारली. या परीक्षेसाठी एकूण ५ हजार ४६५ उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले होते. सकाळी १० ते दुपारी १२ आणि दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत दोन सत्रात ही परीक्षा झाली.
MPSC examination conducted peacefully at 14 sub-centres in Solapur; 3,310 appeared while 2,155 remained absent.

MPSC examination conducted peacefully at 14 sub-centres in Solapur; 3,310 appeared while 2,155 remained absent.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची परीक्षा आज सोलापुरातील १४ उपकेंद्रांवर झाली. सोलापुरातून ३ हजार ३१० जणांनी आज ही परीक्षा दिली. जवळपास २ हजार १५५ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेला दांडी मारली. या परीक्षेसाठी एकूण ५ हजार ४६५ उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले होते. सकाळी १० ते दुपारी १२ आणि दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत दोन सत्रात ही परीक्षा झाली.

Loading content, please wait...
Examination
MPSC Exam
competitive exams
district
MPSC Exam Student
Maharashtra Public Service Commission
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com