MPSC Exam: 'एमपीएससीच्या परीक्षेला २१५५ जणांची दांडी'; सोलापूर शहरातील १४ उपकेंद्रांवर ३३१० जणांनी दिली परीक्षा

सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची परीक्षा आज सोलापुरातील १४ उपकेंद्रांवर झाली. सोलापुरातून ३ हजार ३१० जणांनी आज ही परीक्षा दिली. जवळपास २ हजार १५५ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेला दांडी मारली. या परीक्षेसाठी एकूण ५ हजार ४६५ उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले होते. सकाळी १० ते दुपारी १२ आणि दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत दोन सत्रात ही परीक्षा झाली. . सकाळच्या सत्रातील पहिल्या पेपरला ३ हजार ३१० जण हजर होते. तर २ हजार १५५ जण गैरहजर होते. दुपारच्या सत्रातील दुसऱ्या पेपरला ३ हजार २८७ जण हजर तर २ हजार १७८ जण गैरहजर होते. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विविध संवर्गातील ५२० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. .यामध्ये विशेष निरीक्षक म्हणून १, भरारी पथक १, समन्वय अधिकारी म्हणून ४, उपकेंद्रप्रमुख म्हणून १४, पर्यवेक्षक ७३, समवेक्षक २५६, लिपिक ४२ आणि १२९ चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियुक्त केले होते. या परीक्षेसाठी पोलिस आयुक्तालयाने प्रत्येक परीक्षा उपकेंद्रावर पुरेशा पोलिस बंदोबस्ताची व्यवस्था केली होती.