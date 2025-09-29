सोलापूर

Solapur Rain Update:'सीना नदीच्या महापुरामुळे २२ हजार नागरिकांनी सोडले घर'; पाणी ओसरल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामे सुरू

Sina River Deluge: दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील हत्तूर, वडकबाळ, वांगी, होनमुर्गी, राजूर, औराद, संजवाड, सिंदखेड, हत्तरसंग, कुडल, बोळकवठे, अकोले मं. व मनगोळी या १३ गावांतील ९६२५ नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. २१७३ कुटुंबाचे स्थलांतर केले आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे आतापर्यंत २२ हजार नागरिकांनी आले घर सोडून आधार केंद्रासह इतर ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. महापुराचे पाणी ओसरेल तसे या घरांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येणार आहेत.

