Solapur Rain Update:'सीना नदीच्या महापुरामुळे २२ हजार नागरिकांनी सोडले घर'; पाणी ओसरल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामे सुरू

सोलापूर: सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे आतापर्यंत २२ हजार नागरिकांनी आले घर सोडून आधार केंद्रासह इतर ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. महापुराचे पाणी ओसरेल तसे या घरांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येणार आहेत..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.उत्तर सोलापूर तालुक्यातील तेलगाव, पाथरी, बेलाटी, डोणगाव, नंदूर, समशापूर, पाकणी, शिवणी व तिऱ्हे या गावांना मोठा फटका बसला आहे. ८ हजार १२२ जणांना इतर ठिकाणी स्थलांतर व्हावे लागले आहे. यामध्ये ३१९२ पुरुष, ३०७८ महिला तर १८५२ मुलांचा समावेश आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील हत्तूर, वडकबाळ, वांगी, होनमुर्गी, राजूर, औराद, संजवाड, सिंदखेड, हत्तरसंग, कुडल, बोळकवठे, अकोले मं. व मनगोळी या १३ गावांतील ९६२५ नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. २१७३ कुटुंबाचे स्थलांतर केले आहे. यामध्ये ४९२२ पुरुष, ४७०३ महिलांचा समावेश आहे. .अक्कलकोट तालुक्यातील १३ गावांना पुराच्या पाण्याचा फटका बसला आहे. ८८ कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागले असून यामध्ये १५९ पुरुष, १४७ महिला तर १०५ मुलांचा समावेश आहे. करमाळा तालुक्यांतील १७ गावांतील १३९६ जणांना स्थलांतरित केले आहे. यामध्ये ७४७ पुरुष तर ६४९ महिलांचा समावेश आहे. मोहोळ तालुक्यातील २८ गावातील २२८३ कुटुंबांना फटका बसल्याने स्थलांतर करावे लागले आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.८८ स्मशानभूमी पाण्यातजिल्ह्यात सीना नदीस पूर आल्याने नदीकाठी असलेल्या व ज्या गावात पाणी शिरले आहे, त्या गावातील स्मशानभूमी मागील चार दिवसांपासून पाण्याखाली आहेत. जिल्हा परिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ८६ स्मशानभूमी पाण्याखाली आहेत. ज्या गावात अतिवृष्टी झाली आहे, नदी व ओढ्यास पूर आला आहे, अशा ठिकाणीही स्मशानभूमीत पाणी शिरले आहे. तर काही ठिकाणी पाण्यामुळे स्मशानभूमीत जायला रस्तेच नाहीत. यामुळे ग्रामस्थांना इतर ठिकाणी अंत्यविधी करावे लागत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.